बड़ी ही होनहार हैं ये बिल्लियां, अपनी प्रतिभा से बनाए हैं कई बड़े विश्व रिकॉर्ड

बिल्लियां सबसे समझदार पालतू जानवरों में शुमार होती हैं और छोटी उम्र से ही खुद की देखभाल करना सीख जाती हैं। कुछ बिल्लियां तो इतनी होनहार होती हैं कि अपनी प्रतिभा के जरिए पूरी दुनिया में नाम कमा लेती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ समझदार बिल्लियों के बारे में जानेंगे, जिन्होनें कई बड़े विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये सभी रिकॉर्ड इतने कमाल के हैं कि इनके बारे में जानकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे।

#1 एक मिनट में सबसे ज्यादा करतब करने वाली बिल्ली बिल्लियों को अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वे हाथ मिलाने और बैठने जैसे करतब कर लेती हैं। एक मिनट जितने कम समय में एक या 2 से ज्यादा करतब कर पाना नामुमकिन लगता है। हालांकि, अलेक्सिस नाम की बिल्ली महज एक मिनट में 26 करतब कर दिखाती है। इनमें हाथ मिलाना, हाई-फाइव देना, सिर हिलाना और गोल-गोल घूमना आदि शामिल हैं। इस बिल्ली को 'एक मिनट में सबसे ज्यादा करतब करने वाली बिल्ली' का खिताब दिया गया है।

#2 सबसे लंबी पूंछ वाली बिल्ली मेन कून नस्ल की बिल्ली की पूंछ आमतौर पर 12 से 18 इंच लंबी होती है। हालांकि, इसी नस्ल की पगस्लि एडम्स नाम की एक बिल्ली की पूंछ 18.5 इंच लंबी है। इसके चलते उसे 'दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाली जीवित बिल्ली' का खिताब मिला है। पगस्लि महज 2 साल का है, लेकिन उसकी लंबी पूंछ उसे बड़ा दिखाती है। उसकी मालकिन अमांडा का कहना है कि वह हमेशा से ही अपनी शानदार पूंछ के लिए जाना जाता है।

#3 सबसे लंबी छलांग लगाने वाली बिल्ली बिल्लियां अपने स्प्रिंग जैसे पिछले पैरों और लचीली रीढ़ की हड्डी की वजह से लंबी छलांग लगाने में सक्षम होती हैं। एक औसत बिल्ली 5-8 फीट तक कूद सकती है। हालांकि, टेक्सास के ऑस्कर के लिए यह पैदल चलने जितना आसान है। वह 8 फीट 5 इंच लंबी छलांग मारकर 'सबसे लंबी छलांग लगाने वाली बिल्ली' बन गया है। इसमें उसके मालिक थियोडोर शील्स का भी हाथ है, जिन्होनें ऑस्कर को इसके लिए 2 साल तक प्रशिक्षित किया था।

#4 स्केटबोर्डिंग करने वाली बिल्ली चीन की रहने वाली बाओ जी नाम की ब्रिटिश शार्टहेयर बिल्ली इतनी होनहार है कि वह स्केटबोर्डिंग कर लेती है। उसने एक बिल्ली द्वारा स्केटबोर्ड पर 10 मीटर की दूरी तय करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसने 4 अप्रैल, 2024 को यह दूरी महज 12.85 सेकंड में पूरी कर दिखाई थी। उसके मालिक उसे चूहे भगाने के लिए घर लाए थे। हालांकि, उसकी स्केटबोर्ड में दिलचस्पी देखकर उन्होंने उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया था।