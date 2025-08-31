जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका: बेन कर्रन ने जड़ा लगातार दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका: बेन कर्रन ने जड़ा लगातार दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन करेन ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (79) खेली। यह उनके वनडे करियर का लगातार दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 55 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने पहले वनडे में भी 70 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। उनकी पारी की बदौलत ही मेजबान टीम को मैच में अच्छी शुरुआत मिली और वह बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो सकी।
बल्लेबाजी
कैसी रही कर्रन की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम को कर्रन और ब्रायन बेनेट (21) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 गेंदों पर 55 पर जोड़ दिए। इसी स्कोर पर बेनेट आउट हो गए। उसके बाद कर्रन ने ब्रेंडन टेलर (20) के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी निभाई और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। करेन 95 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 79 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है कर्रन का वनडे करियर?
कर्रन ने साल 2024 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 8 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 48.57 की शानदार औसत और 74.89 की स्ट्राइक रेट से 454 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 118 रन का रहा है। वह इस प्रारूप में अब तक 37 चौके लगाने में भी सफल रहे हैं।