जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका: बेन कर्रन ने जड़ा लगातार दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

बल्लेबाजी

कैसी रही कर्रन की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम को कर्रन और ब्रायन बेनेट (21) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 गेंदों पर 55 पर जोड़ दिए। इसी स्कोर पर बेनेट आउट हो गए। उसके बाद कर्रन ने ब्रेंडन टेलर (20) के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी निभाई और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। करेन 95 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 79 रन बनाकर आउट हुए।