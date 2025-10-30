युवराज सिंह बन सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कोच- रिपोर्ट 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में बदलावों का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली इस फ्रेंचाइजी ने हाल ही में केन विलियमसन और भरत अरुण को टीम प्रबंधन में शामिल किया है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवराज सिंह टीम के नए मुख्य कोच बन सकते हैं। फ्रेंचाइजी के साथ इस भूमिका को लेकर युवराज की बातचीत हो रही है।

रिपोर्ट इस कारण युवराज बनाए जा सकते हैं टीम के कोच इनसाइडस्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, युवराज LSG के साथ बातचीत में हैं जो उन्हें टीम का नया मुख्य कोच बनाना चाहती है। बताया जा रहा है कि अभी टीम के कोच जस्टिन लैंगर स्थानीय भारतीय खिलाड़ियों से वह जुड़ाव नहीं बना पाए हैं, जिसकी जरूरत होती है। जिसके कारण प्रबंधन अब किसी भारतीय को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। अगर यह सौदा पक्का होता है तो यह IPL के इतिहास में एक बड़ा कोचिंग बदलाव साबित हो सकता है।

टीम किसी टीम के कोच नहीं रहे हैं युवराज युवराज भले ही किसी टीम के कोच नहीं रहे हैं, लेकिन वह पर्दे के पीछे युवा प्रतिभाओं को निखारने में जुटे हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ उनका काम काफी प्रसिद्ध रहा है और आज ये दोनों न केवल भारत बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। इसके अलावा युवराज अब 2 और प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं जो भविष्य के बड़े सितारे माने जा रहे हैं।

IPL इन टीमों से भी जुड़ चुका है युवराज का नाम यह पहली बार नहीं है जब युवराज का नाम किसी IPL टीम से जोड़ा गया है। पिछले संस्करण में खबरें थीं कि गुजरात टाइटंस (GT) आशीष नेहरा से अलग हो सकती है और उनके करीबी दोस्त युवराज को कोच के रूप में लाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, यह भी चर्चा थी कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) रिकी पोंटिंग की जगह युवराज को कोच बनाएगी। हालांकि, दोनों टीमों ने युवराज को नहीं चुना।