वनडे विश्व कप 2025, सेमीफाइनल: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जानिए टीमें
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम आमने-सामने हैं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सेमीफाइनल से पहले लीग स्टेज में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। ऐसे में भारतीय टीम पिछली गलतियों से सबक लेकर के इस मैच में उतरेंगी। आइए टीमों पर नजर डालते हैं।
टीमें
ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: फोबे लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, अलाना किंग, किम गार्थ, और मेगन शूट। भारत की प्लेइंग इलेवन: शफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, और रेणुका सिंह ठाकुर।
शफाली
1 साल बाद वनडे में खेलने उतरी हैं शफाली
जब विश्व कप टीम की घोषणा हुई, तो शफाली को टीम में जगह नहीं मिली और मंधाना की सलामी जोड़ीदार के रूप में रावल को प्राथमिकता दी गई थी। शफाली ने अक्टूबर 2024 के बाद से भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन 50 ओवर के प्रारूप में भारत-A के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अगस्त में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ 52 और सितंबर में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड-A के खिलाफ 70 रन बनाए थे।
हेड-टू-हेड
ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में कंगारू टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 60 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 49 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और 11 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 6 वनडे मैचों में 5 में कंगारू टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
मंधाना के लिए वनडे विश्व कप 2025 शानदार चल रहा है। उन्होंने 7 मैचों की इतनी ही पारियों में 60.83 की औसत के साथ 365 रन बनाए। हीली ने पिछली 4 पारियों में 98.00 की औसत और 131.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 294 रन बनाए हैं। सदरलैंड ने 6 मैचों में 13.33 की औसत के साथ 15 विकेट और दीप्ति ने 7 मैचों में 22.47 की औसत से 15 ही विकेट लिए हैं।