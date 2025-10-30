वनडे विश्व कप 2025, सेमीफाइनल: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जानिए टीमें

शफाली 1 साल बाद वनडे में खेलने उतरी हैं शफाली जब विश्व कप टीम की घोषणा हुई, तो शफाली को टीम में जगह नहीं मिली और मंधाना की सलामी जोड़ीदार के रूप में रावल को प्राथमिकता दी गई थी। शफाली ने अक्टूबर 2024 के बाद से भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन 50 ओवर के प्रारूप में भारत-A के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अगस्त में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ 52 और सितंबर में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड-A के खिलाफ 70 रन बनाए थे।

हेड-टू-हेड ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में कंगारू टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 60 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 49 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और 11 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 6 वनडे मैचों में 5 में कंगारू टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है।