गैविन लार्सन बने न्यूजीलैंड की पुरुष टीम के चयन प्रबंधक, जानिए क्या होगा काम
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर गैविन लार्सन को पुरुष क्रिकेट टीम का चयन प्रबंधक नियुक्त किया गया है। वह सैम वेल्स का स्थान लेंगे, जो 2015 से 2023 तक इस पद पर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वार्विकशायर में प्रदर्शन निदेशक का पदभार संभाला है। 61 वर्षीय लार्सन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड-A और न्यूजीलैंड इलेवन के सभी दौरों के लिए टीमों के चयन में मुख्य कोच रॉब वाल्टर के साथ मिलकर काम करेंगे।
बयान
नियुक्ति के बाद लार्सन ने क्या दिया बयान?
बास्केटबॉल टीम नेल्सन जायंट्स के साथ काम कर चुके लार्सन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में वापसी पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "मैं इस देश में क्रिकेट के प्रति बेहद जुनूनी हूं और उच्चतम स्तर पर योगदान देने का एक और अवसर मिलना वाकई रोमांचक है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं वह इस गर्मी में अपने दायित्व की शुरुआत करने और न्यूजीलैंड टीम की सफलता को जारी रखने में अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्सुक हैं।"
बयान
गैविन की नियुक्ति को लेकर क्या बोले गिब्सन
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के मुख्य उच्च प्रदर्शन अधिकारी डेरिल गिब्सन ने कहा कि लार्सन का अनुभव और आधुनिक क्रिकेट की समझ उन्हें इस पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। गिब्सन ने कहा, "गैविन की भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ होने और जरूरतों की समझ ने उनकी नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई है उनका क्रिकेट के प्रति जुनून और ऊर्जा क्रिकेट प्रशासन में उनकी वापसी के पीछे प्रमुख कारक रही है। उनसे बेहतर परिणाम की उम्मीद है।"
प्रक्रिया
क्या लार्सन से वापसी से प्रभावित होगी चयन प्रक्रिया?
लार्सन की नियुक्ति से टीमों की चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। गैविन टीम चयन के लिए वाल्टर के साथ मिलकर काम करेंगे और चयन को अंतिम रूप देंगे। लार्सन की आधिकारिक शुरुआत 3 नवंबर से होगी। लार्सन इससे पहले भी 8 साल तक चयन प्रबंधक रह चुके हैं। बता दें कि लार्सन 1990 और 1999 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 8 टेस्ट और 121 वनडे मैच खेले और सभी प्रारूपों में 137 विकेट लिए हैं।