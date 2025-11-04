यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान के खिलाफ जड़ा शतक, रणजी ट्रॉफी में पूरे किए 1,000 रन

मुंबई क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान क्रिकेट टीम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025 के मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 17वां शतक रहा। उन्होंने इस पारी के दौरान रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। इस मुकाबले की पहली पारी में यशस्वी के बल्ले से अर्धशतक निकला था। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही यशस्वी की पारी राजस्थान ने पहली पारी में 617/6 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में मुंबई की पहली पारी 254 रन पर समाप्त हो गई। इसके बाद मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में जोरदार शुरुआत की। यशस्वी पहली गेंद से ही आक्रामक लगे। उन्होंने तेजी से रन बनाए। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने मुशीर खान (63) के साथ मिलकर 209 गेंदों में 149 रन की साझेदारी निभाई। पहली पारी में यशस्वी के बल्ले से 67 रन निकले थे।

शतक मुंबई के लिए यशस्वी ने लगाया 5वां शतक इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, यशस्वी का यह शतक रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए सिर्फ 21 पारियों में 5वां शतक है। उन्होंने 2019 में मुंबई के लिए डेब्यू किया था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के नाम अब तक कुल 17 प्रथम श्रेणी शतक हैं, जिनमें 7 टेस्ट शतक शामिल हैं। इस पारी की बदौलत यशस्वी ने रणजी ट्रॉफी में 1,000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। जहां उनकी औसत 11 मैचों में 57 से अधिक की है।

टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जड़ चुके हैं 7 शतक क्रिकबज के अनुसार यशस्वी ने 24 साल की उम्र से पहले 7 टेस्ट शतक जड़े हैं। इस उम्र में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11) और गारफील्ड सोबर्स (9) ने लगाए थे। यशस्वी के अलावा जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलिस्टेयर कुक और केन विलियमसन ने भी 7-7 शतक लगाए थे। जुलाई 2023 में यशस्वी के टेस्ट डेब्यू के बाद से कोई और सलामी बल्लेबाज 5 से ज्यादा टेस्ट शतक नहीं जड़ सका है।