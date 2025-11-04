दीप्ति शर्मा ने हासिल की ये खास उपलब्धि, युवराज सिंह के साथ बनाई सूची में जगह 

महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए कमाल कर दिया। वह पहली खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बन गई हैं जिन्होंने विश्व कप के नॉकआउट मैच में अर्धशतक जड़ने के साथ 5 विकेट भी लिए। 27 वर्षीय इस ऑलराउंडर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार 58 रन बनाए और 39 रन देकर 5 विकेट झटके। इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज करते हुए अपना पहला विश्व कप खिताब जीता।

रिकॉर्ड युवराज सिंह के साथ इस खास सूची में बनाई जगह दीप्ति पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने किसी वनडे मैच में अर्धशतक के साथ 5 विकेट भी चटकाए। विश्व कप मुकाबले में यह कारनामा करने वाली वह भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले युवराज सिंह ने 2011 पुरुष विश्व कप में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 50 रन और 5/31 के आंकड़े दर्ज किए थे। दीप्ति के शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने 215 रन बनाए और 22 विकेट हासिल किए।

रन फाइनल में ऐसा रहा दीप्ति का प्रदर्शन भारत के 166/2 के स्कोर पर संकट की घड़ी में दीप्ति क्रीज पर उतरीं थी और शानदार संयम के साथ अर्धशतक जमाया। दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (20) और ऋचा घोष (34) के साथ अहम साझेदारियां निभाईं, जिससे भारत ने मजबूत स्कोर 298/7 खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजी में दीप्ति ने कमाल दिखाया और अपने शानदार स्पेल से मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया।

विकेट दीप्ति ने इस संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति इस विश्व कप के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुईं। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से कई स्टार बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने 9 पारियों में 20.40 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.52) रही। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड ने 17 विकेट चटकाए। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो दीप्ति के बाद युवा गेंदबाज श्री चरणी ने 14 सफलताएं हासिल की।