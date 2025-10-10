इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी कब होगी? अहम खबर आई सामने

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन की नीलामी से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, IPL 2026 से पहले की नीलामी दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। ऐसी खबर है कि 13-15 दिसंबर की तारिख संभावित मानी जा रही है और इन्हीं तारीखों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अभी कार्यक्रम तय नहीं किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट 15 नवंबर हो सकती है रिटेंशन की अंतिम तिथि क्रिकबज के मुताबिक, फ्रेंचाइजी सूत्रों का कहना है कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारत में ही छोटी नीलामी आयोजित करने का फैसला करता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बता दें कि पिछली 2 नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा (2024) और दुबई (2023) में की गई थी। रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर हो सकती है। तब तक टीमों को उन खिलाड़ियों के नाम देने होंगे जिन्हें वे रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।

CSK CSK इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को छोड़कर अन्य टीमों के खिलाड़ियों को रिलीज करने की कम उम्मीद है। ऐसी भी खबर है कि CSK का टीम प्रबंधन दीपक हूडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कर्रन और डेवोन कॉनवे को रिलीज कर सकती हैं। बता दें कि रविचंद्रन अश्विन के IPL से संन्यास लेने के बाद 5 बार की चैंपियन टीम के पास पहले से ही 9.75 करोड़ रुपये की राशि मौजूद है।