LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी कब होगी? अहम खबर आई सामने
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी कब होगी? अहम खबर आई सामने
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी दिसंबर में होगी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी कब होगी? अहम खबर आई सामने

लेखन अंकित पसबोला
Oct 10, 2025
12:32 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन की नीलामी से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, IPL 2026 से पहले की नीलामी दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। ऐसी खबर है कि 13-15 दिसंबर की तारिख संभावित मानी जा रही है और इन्हीं तारीखों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अभी कार्यक्रम तय नहीं किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट 

15 नवंबर हो सकती है रिटेंशन की अंतिम तिथि

क्रिकबज के मुताबिक, फ्रेंचाइजी सूत्रों का कहना है कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारत में ही छोटी नीलामी आयोजित करने का फैसला करता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बता दें कि पिछली 2 नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा (2024) और दुबई (2023) में की गई थी। रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर हो सकती है। तब तक टीमों को उन खिलाड़ियों के नाम देने होंगे जिन्हें वे रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।

CSK 

CSK इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज 

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को छोड़कर अन्य टीमों के खिलाड़ियों को रिलीज करने की कम उम्मीद है। ऐसी भी खबर है कि CSK का टीम प्रबंधन दीपक हूडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कर्रन और डेवोन कॉनवे को रिलीज कर सकती हैं। बता दें कि रविचंद्रन अश्विन के IPL से संन्यास लेने के बाद 5 बार की चैंपियन टीम के पास पहले से ही 9.75 करोड़ रुपये की राशि मौजूद है।

रिलीज 

ये खिलाड़ी भी हो सकते हैं रिलीज   

ऐसी भी खबर है कि टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, आकाशदीप, मयंक यादव और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को नई फ्रेंचाइजी की तलाश करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फ्रेंचाइजी के बीच चल रही चर्चा के अनुसार, कैमरून ग्रीन नीलामी में सबसे चर्चित नामों में से एक होने की उम्मीद है। चोट के कारण पिछली नीलामी में शामिल न होने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पर सबकी नजरें रहने वाली हैं।