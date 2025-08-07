रोहित शर्मा के समझाने के बाद ही मुंबई टीम में वापस लौटे थे यशस्वी जायसवाल- रिपोर्ट

यशस्वी जायसवाल ने मुंबई क्रिकेट टीम की ओर से ही घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने पहले मुंबई को छोड़कर गोवा की टीम से खेलने की योजना बना ली थी, लेकिन फिर उन्होंने मई 2025 में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग वापस ले ली थी। अब खबर है कि जायसवाल को मुंबई की टीम में बनाए रखने में रोहित शर्मा की अहम भूमिका रही है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान रोहित ने जायसवाल को मुंबई में ही खेलने के लिए समझाया- अजिंक्य नाइक मुंबई मिरर के मुताबिक, MCA अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा "रोहित ने जायसवाल से अपने करियर के इस पड़ाव पर मुंबई में ही बने रहने के लिए कहा। उन्होंने जायसवाल को समझाया कि मुंबई जैसी टीम के लिए खेलना गर्व और प्रतिष्ठा की बात है, जिसने 42 रणजी खिताब जीते हैं। रोहित ने यह भी कहा कि उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई ने ही उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया और इसके लिए उसे आभारी होना चाहिए।"

बयान रोहित की बात मान गए थे जायसवाल- अजिंक्य नाइक नाइक ने आगे बताया कि जायसवाल ने रोहित से बात करने के बाद ही गोवा जाने का फैसला बदल लिया था। उन्होंने कहा, "रोहित और मुंबई के अन्य पूर्व खिलाड़ियों से बात करने के बाद जायसवाल ने हमें ईमेल किया और NOC वापस लेने का निवेदन किया। हमने उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लिया।" बता दें कि अप्रैल में जायसवाल ने MCA से NOC की मांग की थी और मई में इसे वापस ले लिया था।

प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर ऐसा रहा जायसवाल का प्रदर्शन जायसवाल ने इंग्लैंड दौरे पर हाल ही सम्पन्न हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 5 पारियों में 41.10 की औसत के साथ 411 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में शतक और इतने ही अर्धशतक भी अपने नाम किए थे। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 118 रन बनाए थे और उनकी पारी की बदौलत भारत ने उस मैच को 6 रन के करीबी अंतर से जीता था।