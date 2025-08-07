वनडे क्रिकेट: पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन 

#1 जावेद मियांदाद (1,930 रन) इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद हैं। उन्होंने साल 1975 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 1993 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 64 मुकाबलों की 64 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 33.85 की औसत से 1,930 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 12 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा था।

#2 रमीज राजा (1,624 रन) दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के एक और पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा हैं। उन्होंने 1985 में इस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह वेस्टइंडीज के खिलाफ 1995 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 53 मैच की 53 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 32.48 की औसत से 1,624 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकले थे। राजा का इस टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा था।

#3 इंजमाम उल हक (1,439 रन) तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच साल 1991 में खेला था। आखिरी बार वह 2007 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेलने उतरे थे। उन्होंने 48 मैचों की 45 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 1,439 रन बनाए थे। उनकी औसत 36.89 की रही थी। इंजमाम के बल्ले से 13 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90* रन रहा था।

#4 इमरान खान (1,202 रन) चौथे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इमरान खान हैं। उन्होंने 1977 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार 1991 में वह इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 49 मैचों की 47 पारियों में 11 बार नाबाद रहते हुए 33.38 की औसत से 1,202 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77 रन रहा था।