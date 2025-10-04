WTC अंकतालिका: भारतीय टीम अहमदाबाद टेस्ट में जीत के बाद मजबूत की अपनी स्थिति

भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में एक पारी और 140 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत को इस जीत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में फायदा मिला। ऐसे में भारतीय टीम ने अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आइए तालिका पर एक नजर डालते हैं।

मजबूती भारत के अंक प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी भारत ने WTC के मौजूदा चक्र में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैच जीते हैं और 2 मैचों में शिकस्त झेली है। इसी तरह एक मैच ड्रॉ रहा है। ऐसे में अब भारतीय टीम का अंक प्रतिशत 46.67 से बढ़कर 55.66 हो गया है। वर्तमान में भारत अंकतालिका में चौथे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड क्रिकेट टीम (43.33) से काफी आगे और दूसरे स्थान पर मौजूद श्रीलंका क्रिकेट टीम (66.67) से थोड़ी ही पीछे है।

ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इस चक्र में अब तक 3 टेस्ट खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की हैं। वह शीर्ष पर बरकरार है। कंगारू टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने तीनों टेस्ट खेले हैं। श्रीलंका टीम ने 2 में से 1 मैच जीता है और 1 ड्रॉ खेला है। इसी तरह इंग्लैंड ने अब तक खेले 5 मैचों में से 2 में जीत और 2 में हार झेली है। इसके अलावा 1 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है।

अन्य इन टीमों ने नहीं खोला जीत का खाता बांग्लादेश ने इस चक्र में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 मैच हारा है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। फिलहाल 16.67 प्रतिशत अंक के साथ बांग्लादेशी टीम 5वें स्थान पर है। वेस्टइंडीज ने अपने चारों मैचों में शिकस्त झेली है। कैरेबियाई टीम फिलहाल छठे पायदान पर है। इनके अलावा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने इस चक्र के तहत अब तक कोई मैच नहीं खेला है।