ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, गिल को मिली कप्तानी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने आगामी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है। हालांकि, चयनकर्ताओं ने रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी है। इसी तरह टी-20 सीरीज की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही रखी गई है।

परेशानी चोट के चलते सीरीज से बाहर हुए पंत और पांड्या विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि जुलाई में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वह इस समय बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसी तरह स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान उन्हें बाएं पैर में चोट लग गई थी।

शेड्यूल 19 अक्टूबर से शुरू होगी वनडे सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसी तरह 5 टी-20 अंतराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा, दूसरा मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न, तीसरा 2 नवंबर को होबार्ट, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और 5वां मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा।