ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, गिल को मिली कप्तानी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने आगामी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है। हालांकि, चयनकर्ताओं ने रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी है। इसी तरह टी-20 सीरीज की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही रखी गई है।
टीम
वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऐसी है भारतीय टीम
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल। टी-20 सीरीज के लिए टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा।
परेशानी
चोट के चलते सीरीज से बाहर हुए पंत और पांड्या
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि जुलाई में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वह इस समय बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसी तरह स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान उन्हें बाएं पैर में चोट लग गई थी।
शेड्यूल
19 अक्टूबर से शुरू होगी वनडे सीरीज
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसी तरह 5 टी-20 अंतराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा, दूसरा मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न, तीसरा 2 नवंबर को होबार्ट, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और 5वां मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा।
हेड-टू-हेड
जानिए दोनों टीमों में किसका पलड़ा रहा है भारी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 152 वनडे खेले गए हैं, जिनमें से भारतीय टीम को 58 में जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच कोई मैच अनिर्णित नहीं रहा है। इसी तरह दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 32 टी-20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमे से 20 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 11 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। दोनों के बीच एक मुकाबला अनिर्णित रहा है।