WTC 2025-27: गुवाहटी टेस्ट में हार के बाद अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे खिसका भारत
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट को 408 रन से जीत लिया। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है। दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से अपने नाम की। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में भारत अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी नीच खिसक गया है। ऐसे में आइए उनकी अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं।
पांचवें स्थान पर पहुंची भारतीय टीम
भारतीय टीम ने इस चक्र में कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत दर्ज की है और 4 में हार झेली है। इसके अलावा 1 टेस्ट ड्रॉ रहा है। भारतीय टीम फिलहाल 48.15 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में पाकिस्तान की टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है। उसने इस चक्र में 2 टेस्ट मैच खेले हैं और उसे 1 में जीत और 1 में हार मिली है।
दूसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने इस चक्र में अब तक कुल 4 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत दर्ज की है और 1 में हार झेली है। टीम फिलहाल 75 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है। उसने इस चक्र में 4 मैच खेले हैं और उसे सभी मुकाबलों में जीत मिली है। उसके प्रतिशत अंक 100 हैं।
ऐसी है अन्य टीमों की स्थिति
अब तक WTC 2025-2027 में न्यूजीलैंड ने कोई टेस्ट नहीं खेला है। श्रीलंका की टीम ने 2 मैच खेले हैं। 1 में उसे जीत और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। वह तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं। 2 मैच में उसे जीत और 3 मुकाबलों में हार के साथ वे छठे स्थान पर हैं। बांग्लादेश 7वें और वेस्टइंडीज 5 हार के साथ 8वें स्थान पर है। उसके अंकों का खाता नहीं खुला है।
दूसरे टेस्ट में ऐसे मिली भारतीय टीम को हार
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और पहली पारी में उसने 489 रन बना दिए। सेनुरन मुथुसामी ने शानदार 109 रन की पारी खेली। मार्को यानसन ने 93 रन बनाए। जवाब में भारत की पारी 201 रन पर समाप्त हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित की और भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया। भारत की दूसरी पारी 140 रन पर समाप्त हुई।