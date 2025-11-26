WTC 2025-27: गुवाहटी टेस्ट में हार के बाद अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे खिसका भारत

स्थिति पांचवें स्थान पर पहुंची भारतीय टीम भारतीय टीम ने इस चक्र में कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत दर्ज की है और 4 में हार झेली है। इसके अलावा 1 टेस्ट ड्रॉ रहा है। भारतीय टीम फिलहाल 48.15 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में पाकिस्तान की टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है। उसने इस चक्र में 2 टेस्ट मैच खेले हैं और उसे 1 में जीत और 1 में हार मिली है।

चौथे दूसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ने इस चक्र में अब तक कुल 4 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत दर्ज की है और 1 में हार झेली है। टीम फिलहाल 75 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है। उसने इस चक्र में 4 मैच खेले हैं और उसे सभी मुकाबलों में जीत मिली है। उसके प्रतिशत अंक 100 हैं।

अन्य ऐसी है अन्य टीमों की स्थिति अब तक WTC 2025-2027 में न्यूजीलैंड ने कोई टेस्ट नहीं खेला है। श्रीलंका की टीम ने 2 मैच खेले हैं। 1 में उसे जीत और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। वह तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं। 2 मैच में उसे जीत और 3 मुकाबलों में हार के साथ वे छठे स्थान पर हैं। बांग्लादेश 7वें और वेस्टइंडीज 5 हार के साथ 8वें स्थान पर है। उसके अंकों का खाता नहीं खुला है।