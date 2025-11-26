एडेन मार्करम ने रचा इतिहास, एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी बने 

रिकॉर्ड मार्करम ने रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ा मैच के 5वें दिन भारत के 549 रन के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान मार्करम ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने पहली पारी में 5 कैच पकड़े थे और दूसरी पारी में 4 और कैच लेकर कुल 9 कैच पूरे किए। इससे पहले टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भारत के रहाणे के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ गाले टेस्ट मैच में 8 कैच पकड़े थे।

जानकारी मार्करम ने तोड़ा इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच का रिकॉर्ड पहले बर्ट वोग्लर और ब्रूस मिशेल के नाम था, जिन्होंने 6-6 कैच लपके थे। बाद में जैक कैलिस, ग्रीम स्मिथ और डेविड बेडिंघम ने भी इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी।