एडेन मार्करम ने रचा इतिहास, एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 408 रन से जीत दर्ज की है। भारतीय टीम की रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी हार है। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। टीम के उपकप्तान एडेन मार्करम ने इतिहास रचते हुए 9 कैच लपके और एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ा।
रिकॉर्ड
मार्करम ने रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ा
मैच के 5वें दिन भारत के 549 रन के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान मार्करम ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने पहली पारी में 5 कैच पकड़े थे और दूसरी पारी में 4 और कैच लेकर कुल 9 कैच पूरे किए। इससे पहले टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भारत के रहाणे के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ गाले टेस्ट मैच में 8 कैच पकड़े थे।
जानकारी
मार्करम ने तोड़ा इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच का रिकॉर्ड पहले बर्ट वोग्लर और ब्रूस मिशेल के नाम था, जिन्होंने 6-6 कैच लपके थे। बाद में जैक कैलिस, ग्रीम स्मिथ और डेविड बेडिंघम ने भी इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी।
रिकॉर्ड
मार्करम ने किया ये कारनामा
क्रिकबज के अनुसार, टेस्ट की पहली पारी में एक खिलाड़ी द्वारा 5 कैच लेने का यह 17वां मौका था। दक्षिण अफ्रीका की ओर से यह उपलब्धि हासिल करने वाले मार्करम से पहले सिर्फ ग्रीम स्मिथ थे। मार्करम ने पहली पारी में मार्को यानसन और दो स्पिनरों की गेंद पर केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के कैच लपके। दूसरी पारी में उन्होंने साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत और सुंदर के कैच पकड़े।