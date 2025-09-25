विमेंस प्रीमियर लीग: मुंबई इंडियंस की कोच बनीं ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ये पूर्व खिलाड़ी 

मुंबई इंडियंस (MI) ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी लिसा केइटली को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। केइटली ऑस्ट्रेलिया की 1997 और 2005 विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा रही हैं। वह महिला क्रिकेट में एक सम्मानित कोच मानी जाती हैं। उनके पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अन्य प्रमुख लीगों में कोचिंग का शानदार अनुभव है। उनकी नियुक्ति से MI की महिला टीम को बेहतरीन नेतृत्व और रणनीति मिलेगी।

बयान केइटली ने क्या कहा? केइटली ने कहा, "MI से जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है एक ऐसी टीम जिसने WPL में मानक स्थापित किया है। टीम की उत्कृष्टता और परवाह की संस्कृति मुझे बेहद प्रभावित करती है। मैं इस प्रतिभाशाली टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं ताकि हमारे पिछले सफलताओं को और आगे बढ़ाया जा सके और मैदान पर और उसके बाहर भी दूसरों को प्रेरित किया जा सके। यह अवसर मेरे लिए सीखने और योगदान देने का है।"

जानकारी 2 बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है MI MI महिला टीम WPL के इतिहास में सबसे सफल टीम है। उन्होने 3 संस्करण में 2 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। टीम ने 2023 में उद्घाटन संस्करण और फिर 2025 में ये टूर्नामेंट अपने नाम किया था। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं।