ऑस्ट्रेलिया-A वनडे सीरीज और ईरानी कप के लिए टीम का चयन, श्रेयस नहीं खेलेंगे ये प्रारूप
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और ईरानी कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे सीरीज में इंडिया-A के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे। वहीं, ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कमान रजत पाटीदार संभालते हुए नजर आएंगे। BCCI ने ये भी कहा कि अय्यर 6 महीने तक लाल गेंद की क्रिकेट से दूर रहेंगे। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।
टीम
ऐसी है इंडिया-A की टीम
पहले वनडे मैच के लिए इंडिया-A: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या और सिमरजीत सिंह। दूसरे और तीसरे वनडे मैचों के लिए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।
जानकारी
ऐसी है रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम
रजत पटिदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जूयाल (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड (उपकप्तान), यश धुल, शेख राशिद, ईशान किशन (विकेटकीपर), तनुष कोटियन, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज और सारांश जैन।
बल्लेबाज
श्रेयस ने BCCI से क्या कहा?
श्रेयस ने BCCI को सूचित किया है कि वह लाल गेंद की क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक लेना चाहते हैं। इंग्लैंड में हुई पीठ की सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी रिकवरी अच्छी तरह से मैनेज की थी, लेकिन हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें पीठ में बार-बार ऐंठन और अकड़न महसूस हुई। इस दौरान वह अपनी शारीरिक मजबूती और फिटनेस पर काम करना चाहते हैं। इसी वजह से उनका चयन ईरानी कप में नहीं हुआ।
मुकाबले
कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले?
इंडिया-A अपनी सभी मुकाबले 30 सितंबर से कानपुर में खेलेगी, इस सीरीज में टीम को 3 मैच खेलने हैं। दूसरा वनडे 3 अक्टूबर और तीसरा वनडे 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया-A ने इंडिया-A के खिलाफ 2 अनौपचारिक टेस्ट मैच भी खेले। वहीं, ईरानी कप 2024-25 के रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ नागपुर में 1 अक्टूबर से खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय घरेलू क्रिकेट की प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है।