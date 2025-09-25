ऑस्ट्रेलिया-A वनडे सीरीज और ईरानी कप के लिए टीम का चयन, श्रेयस नहीं खेलेंगे ये प्रारूप

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और ईरानी कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे सीरीज में इंडिया-A के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे। वहीं, ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कमान रजत पाटीदार संभालते हुए नजर आएंगे। BCCI ने ये भी कहा कि अय्यर 6 महीने तक लाल गेंद की क्रिकेट से दूर रहेंगे। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

टीम ऐसी है इंडिया-A की टीम पहले वनडे मैच के लिए इंडिया-A: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या और सिमरजीत सिंह। दूसरे और तीसरे वनडे मैचों के लिए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।

बल्लेबाज श्रेयस ने BCCI से क्या कहा? श्रेयस ने BCCI को सूचित किया है कि वह लाल गेंद की क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक लेना चाहते हैं। इंग्लैंड में हुई पीठ की सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी रिकवरी अच्छी तरह से मैनेज की थी, लेकिन हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें पीठ में बार-बार ऐंठन और अकड़न महसूस हुई। इस दौरान वह अपनी शारीरिक मजबूती और फिटनेस पर काम करना चाहते हैं। इसी वजह से उनका चयन ईरानी कप में नहीं हुआ।