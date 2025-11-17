WPL 2026: मुंबई और वडोदरा में खेला जा सकता है टूर्नामेंट, जानिए कब होगा आयोजन 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के आयोजन को लेकर अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, WPL के आगामी सीजन का आयोजन मुंबई और वडोदरा के रूप में 2 शहरों में हो सकता है। ऐसी भी खबर है कि ये टूर्नामेंट जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। बता दें कि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट 7 जनवरी से मुंबई में शुरू हो सकता है टूर्नामेंट क्रिकबज के अनुसार, 7 जनवरी, 2026 से अगले संस्करण की शुरुआत हो सकती है और फाइनल मैच 3 फरवरी को खेले जाने की संभावना है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में टूर्नामेंट शुरू हो सकता है। बता दें कि महिलाओं के विश्व कप फाइनल भी नवी मुंबई में खेला गया था। 16 फरवरी से वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में WPL के बचे हुए मैच हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाइनल मैच भी वडोदरा में खेले जाने की संभावना है।

आयोजन टूर्नामेंट के आयोजन के लिए ये 4 शहर थे दौड़ में शामिल WPL 2026 के आयोजन के लिए मुंबई और वडोदरा के अलावा लखनऊ और बेंगलुरु का नाम भी सामने आ रहा था। बता दें कि WPL के पहले सीजन की पूरी मेजबानी अकेले मुंबई में हुई थी। दूसरा सीजन बेंगलुरु और दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीसरे सीजन के आयोजन स्थल वडोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई थे। BCCI जल्द ही नीलामी की तारीख, और स्थान सहित अन्य विवरणों की घोषणा भी करेगा।

जानकारी नीलामी में आ सकता है और अपडेट WPL की नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में हो सकती है और इस दौरान पांचों टीमों को आधिकारिक तौर पर आयोजन स्थल के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।