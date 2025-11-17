इन घरेलू टेस्ट में भारतीय टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट 1 रन तक गंवाए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। ईडन गार्डन स्टेडियम में हुए मैच में भारतीय टीम जीत के लिए मिले 124 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही। इस मैच में भारतीय सलामी जोड़ी दूसरी पारी में जल्दी आउट हो गई। इस बीच उन घरेलू मैचों के बारे में जानते हैं, जिनमें भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट 1 रन तक आउट हो गए।
#1
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (चेन्नई, 1964)
ऑस्ट्रेलिया ने 1964 में खेले गए चेन्नई टेस्ट में भारतीय टीम को 139 रन से करारी शिकस्त दी थी। उस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज मोटगनहल्ली जयसिम्हा और राजकुमार इंद्रजीतसिंहजी अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे। भारतीय टीम ने शून्य के स्कोर पर ही अपने दोनों विकेट खो दिए थे। खराब शुरुआत के बाद भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 193 रन ही बना सकी थी।
#2
भारत बनाम न्यूजीलैंड (मोहाली, 1999)
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज सदागोप्पन रमेश और देवांग गांधी 1999 में मोहाली टेस्ट की पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट तेज गेंदबाज डायोन नैश ने लिए थे। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 83 रन पर सिमट गई थी। हालांकि, दूसरी पारी में भारतीय सलामी बल्लेबजों ने अर्धशतक लगाए थे और मोहाली टेस्ट आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#3
भारत बनाम न्यूजीलैंड (अहमदाबाद, 2010)
न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2010 में खेले गए अहमदाबाद टेस्ट की दूसरी पारी में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी 1 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गई थी। गंभीर शून्य पर आउट हुए, जबकि सहवाग 1 रन बनाकर रन आउट हुए थे। वो मुकाबला ड्रॉ रहा था। बता दें कि भारतीय टीम ने 487 और 266 रन के स्कोर किए थे, जिसके जवाब में कीवी टीम ने 459 और 22/1 के स्कोर किए थे।
#4
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (कोलकाता, 2025)
ईडन गार्डन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 189 रन बनाए थे। प्रोटियाज टीम ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए थे। आखिर में जीत के लिए मिले 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम से यशस्वी जायसवाल (0) और केएल राहुल (1) जल्दी पवेलियन लौट गए। आखिर में भारतीय टीम को मैच में 30 रन से हार मिली थी।