इन घरेलू टेस्ट में भारतीय टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट 1 रन तक गंवाए

#1 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (चेन्नई, 1964) ऑस्ट्रेलिया ने 1964 में खेले गए चेन्नई टेस्ट में भारतीय टीम को 139 रन से करारी शिकस्त दी थी। उस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज मोटगनहल्ली जयसिम्हा और राजकुमार इंद्रजीतसिंहजी अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे। भारतीय टीम ने शून्य के स्कोर पर ही अपने दोनों विकेट खो दिए थे। खराब शुरुआत के बाद भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 193 रन ही बना सकी थी।

#2 भारत बनाम न्यूजीलैंड (मोहाली, 1999) भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज सदागोप्पन रमेश और देवांग गांधी 1999 में मोहाली टेस्ट की पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट तेज गेंदबाज डायोन नैश ने लिए थे। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 83 रन पर सिमट गई थी। हालांकि, दूसरी पारी में भारतीय सलामी बल्लेबजों ने अर्धशतक लगाए थे और मोहाली टेस्ट आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#3 भारत बनाम न्यूजीलैंड (अहमदाबाद, 2010) न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2010 में खेले गए अहमदाबाद टेस्ट की दूसरी पारी में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी 1 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गई थी। गंभीर शून्य पर आउट हुए, जबकि सहवाग 1 रन बनाकर रन आउट हुए थे। वो मुकाबला ड्रॉ रहा था। बता दें कि भारतीय टीम ने 487 और 266 रन के स्कोर किए थे, जिसके जवाब में कीवी टीम ने 459 और 22/1 के स्कोर किए थे।