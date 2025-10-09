WPL 2026: अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगी टीमें, जानिए कब होगी नीलामी

WPL 2026: अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगी टीमें, जानिए कब होगी नीलामी
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के अगले संस्करण से जुड़ी हुई अहम खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब WPL 2026 की नीलामी से पहले सभी टीमों के पास अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका होगा। खबर के मुताबिक, इसकी सूचना सभी टीमों को दे दी गई है और नीलामी 25 से 29 नवंबर के बीच होने की उम्मीद है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
25 नवंबर से हो सकती है नीलामी
क्रिकइंफो के अनुसार, रिटेंशन की घोषणा की अंतिम तिथि 5 नवंबर है, जबकि नीलामी 25 से 29 नवंबर के बीच होने की उम्मीद है। गुरुवार को फ्रेंचाइजियों को भेजे गए एक ईमेल में WPL ने कहा कि प्रत्येक टीम अधिकतम 3 कैप्ड भारतीय खिलाड़ियों, अधिकतम 2 विदेशी खिलाड़ियों और अधिकतम 2 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। अगर कोई फ्रेंचाइजी 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी, तो कम से कम 1 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना चाहिए।
अपडेट
टीमों के पास RTM का भी होगा विकल्प
WPL ने पहली बार फ्रेंचाइजियों को नीलामी में राइट-टू-मैच (RTM) विकल्प को सक्रिय करने की अनुमति देने का भी फैसला किया है। इस विकल्प के जरिए टीमें नीलामी के जरिए 2025 में अपनी टीम का हिस्सा रहे किसी भी खिलाड़ी को वापस खरीद सकती है। इसके साथ-साथ WPL ने अगले सीजन से पहले की नीलामी के लिए 15 करोड़ रुपये का नीलामी पर्स रखने का फैसला किया है।
रिटेंशन
रिटेंशन के लिए इस तरह से जारी किए गए हैं दिशानिर्देश
WPL ने रिटेंशन स्लैब के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रिटेन करने वाले पहले खिलाड़ी को 3.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रिटेन होने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 2.5 करोड़ रुपये, 1.75 करोड़, 1 करोड़, और 50 लाख रुपये मिलेंगे। अगर कोई टीम अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी तो उसके पर्स में 5.75 करोड़ रुपये बचेंगे, जिसे फ्रेंचाइजी नीलामी में खर्च कर सकेगी।
तारीख
ये हैं नीलामी से जुड़ी अहम तारीखें
क्रिकइंफो के मुताबिक, खिलाड़ियों की रिटेंशन सूची 5 नवंबर तक जमा करनी होगी। इसके बाद फ्रेंचाइजी को नीलामी के लिए खिलाड़ियों की अपनी सूची 7 नवंबर तक साझा करनी होगी। इसके बाद नीलामी में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। आखिर में 20 नवंबर को BCCI बड़ी नीलामी के लिए खिलाड़ियों की सूची साझा करेगा। बता दें कि नीलामी के 25 नवंबर से होने की उम्मीद है।