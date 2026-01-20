LOADING...
नैट साइवर-ब्रंट ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2026: नैट साइवर-ब्रंट ने इस सीजन में लगाया अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Jan 20, 2026
09:23 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) की नैट साइवर-ब्रंट ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। इंग्लैंड की इस ऑलराउंडर ने WPL 2026 के 13वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अर्धशतक (65*) लगाया। उनकी पारी की बदौलत MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 154/5 का स्कोर बनाया। यह मौजूदा सीजन में उनका तीसरा अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही नैट साइवर-ब्रंट की पारी 

वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में MI ने जब 21 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब साइवर-ब्रंट क्रीज पर आई। इस अनुभवी बल्लेबाज ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 45 गेंदों में 65 रन बनाकर नाबाद रही। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के भी लगाए। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (41) के साथ मिलकर 78 रन की साझेदारी की।

आंकड़े 

WPL के इतिहास में सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर 

साइवर-ब्रंट ने WPL के इतिहास में अपना 11वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने इस लीग में कोई शतक नहीं लगाया है और नाबाद 80 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। अपनी इस पारी के साथ ही साइवर-ब्रंट WPL में सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। उन्होंने इस मामले में मेग लैनिंग की बराबरी की। बता दें कि लैनिंग ने WPL में अब तक 11 अर्धशतकों की मदद से 1,100 से अधिक रन बनाए हैं।

प्रदर्शन 

मौजूदा सीजन में साइवर-ब्रंट का प्रदर्शन 

साइवर-ब्रंट के लिए यह सीजन शानदार चल रहा है। इस इंग्लिश ऑलराउंडर ने WPL 2026 में 5 पारियों में 54.75 की औसत और 146.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 219 रन बनाए हैं। उनके पिछले 5 स्कोर क्रमशः 65*, 15, 65, 70, और 4 रन रहा है। इस सीजन में उनसे ज्यादा रन सिर्फ हरमनप्रीत (240) ने बनाए हैं। साइवर-ब्रंट ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

MI 

ऐसी रही MI की बल्लेबाजी 

MI की सलामी बल्लेबाज हैली मैथ्यूज 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुई। उनकी सलामी जोड़ीदार संजीवना संजना दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुई। MI की कप्तान हरमनप्रीत 33 गेंदों पर 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई निकोलस कैरी ने 12 रन बनाए। DC की ओर से श्रीचरणी ने 3 विकेट लिए।

