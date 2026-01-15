WPL 2026: UPW ने MI को हराते हुए दर्ज की पहली जीत, हरलीन ने लगाया अर्धशतक

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला MI को जी कमलिनी (5) के जल्दी आउट होने के बाद साइवर-ब्रंट और अमनजोत कौर (38) ने उम्दा पारियां खेलीं। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई निकोलस कैरी ने 20 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 32 रन बनाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। UPW ने 45 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। इसके बाद लिचफील्ड (25 ), क्लो ट्रायन (27*) और हरलीन देओल (64*) की बदौलत UPW ने जीत दर्ज की।

रिकॉर्ड WPL में सर्वाधिक 50+ स्कोर वाली बल्लेबाज बनी साइवर-ब्रंट साइवर-ब्रंट ने अपने WPL करियर का 10वां अर्धशतक लगाया। वह 43 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुई। वह संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ स्कोर वाली बल्लेबाज बनी। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर (10) और मेग लैनिंग (10) की बराबरी की। साइवर-ब्रंट ने WPL में 32 मुकाबले खेले हैं। इसकी 32 पारियों में 46.64 की औसत के साथ उन्होंने 1,166 रन बनाए हैं। वह इस लीग में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

हरलीन हरलीन ने खेली उम्दा पारी हरलीन नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए आई। उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह WPL के इतिहास में उनका तीसरा और मौजूदा सीजन में पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने लिचफील्ड के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 73 रन की साझेदारी की। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने जीत सुनिश्चित की। वह 39 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रही।

