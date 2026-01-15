WPL 2026: UPW ने MI को हराते हुए दर्ज की पहली जीत, हरलीन ने लगाया अर्धशतक
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 8वें मैच में यूपी वारियर्स (UPW) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 7 विकेट से हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। नवी मुंबई में खेले गए मैच में MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 161/5 का स्कोर बनाया, जिसमें नैट साइवर-ब्रंट का अर्धशतक (65) शामिल रहा। जवाब में UPW ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
MI को जी कमलिनी (5) के जल्दी आउट होने के बाद साइवर-ब्रंट और अमनजोत कौर (38) ने उम्दा पारियां खेलीं। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई निकोलस कैरी ने 20 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 32 रन बनाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। UPW ने 45 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। इसके बाद लिचफील्ड (25 ), क्लो ट्रायन (27*) और हरलीन देओल (64*) की बदौलत UPW ने जीत दर्ज की।
रिकॉर्ड
WPL में सर्वाधिक 50+ स्कोर वाली बल्लेबाज बनी साइवर-ब्रंट
साइवर-ब्रंट ने अपने WPL करियर का 10वां अर्धशतक लगाया। वह 43 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुई। वह संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ स्कोर वाली बल्लेबाज बनी। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर (10) और मेग लैनिंग (10) की बराबरी की। साइवर-ब्रंट ने WPL में 32 मुकाबले खेले हैं। इसकी 32 पारियों में 46.64 की औसत के साथ उन्होंने 1,166 रन बनाए हैं। वह इस लीग में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।
हरलीन
हरलीन ने खेली उम्दा पारी
हरलीन नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए आई। उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह WPL के इतिहास में उनका तीसरा और मौजूदा सीजन में पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने लिचफील्ड के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 73 रन की साझेदारी की। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने जीत सुनिश्चित की। वह 39 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रही।
अंक तालिका
UPW ने दर्ज की अपनी पहली जीत
UPW ने मौजूदा सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। इससे पहले UPW को अपने शुरुआती 3 मुकाबलों में हार मिली थी। तालिका में UPW आखिरी 5वें स्थान पर है। दूसरी तरफ MI की यह 4 मैचों के बाद दूसरी हार है। हरमनप्रीत के नेतृत्व वाली टीम दूसरे स्थान पर बरकरार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने शुरुआती दोनों मैचों में जीत हासिल की है और फिलहाल ये टीम अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद है।