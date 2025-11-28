WPL 2026: नीलामी में MI ने अमेलिया केर समेत इन खिलाड़ियों को खरीदा, जानिए पूरी टीम

WPL 2026: नीलामी में MI ने अमेलिया केर समेत इन खिलाड़ियों को खरीदा, जानिए पूरी टीम
क्या है खबर?
बीते गुरुवार (27 नवंबर) को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बोली लगाई। गत विजेता मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने नीलामी में 11 खिलाड़ियों को खरीदा। दिलचस्प रूप से MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी नीलामी की टेबल पर मौजूद थी। आइए नीलामी के बाद MI की पूरी टीम पर एक नजर डालते हैं।
बड़ी बोली
MI ने इन खिलाड़ियों पर लगाई बड़ी बोली
MI ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपये खर्च किए। बता दें कि उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय था। WPL में केर ने 29 मुकाबले खेले हैं। इसकी 24 पारियों में उनके बल्ले से 24.27 की औसत से 437 रन निकले हैं। गेंदबाजी में उनके नाम 40 विकेट हैं। केर के बाद शबनम इस्माइल (60 लाख), और सजीवन सजना (75 लाख) के लिए भी MI ने अच्छे खासे पैसे खर्च किए।
टीम
ऐसी है MI की पूरी टीम
MI की पूरी टीम: हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़), नैट साइवर-ब्रंट (3.5 करोड़), हेली मैथ्यूज (1.75 करोड़), अमनजोत कौर, जी कामलिनी (50 लाख), अमेलिया केर (3 करोड़), शबनम इस्माइल (60 लाख), संस्कृति गुप्ता (20 लाख), सजीवन सजना (75 लाख), रहीला फिरदौस (20 लाख), निकोला कैरी (30 लाख), पूनम खेमनार (10 लाख), त्रिवेणी वासिष्ठा (20 लाख), नल्ला रेड्डी (10 लाख), साइका इशाक (30 लाख), और मिली इलिंगवर्थ (10 लाख)
पर्स
MI ने नीलामी में खर्च किए अपने सभी पैसे
MI की टीम नीलामी में 5.75 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी और उन्होंने अपने सभी पैसे खर्च किए। इसके बावजूद MI के दल में कुल 16 खिलाड़ी भी शामिल हो सके। बता दें कि कोई भी टीम अधिकतम 18 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर सकती है। MI ने कप्तान हरमनप्रीत समेत कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ था और इन खिलाड़ियों के लिए 9.25 करोड़ रुपये चुकाए थे।
संभावित प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है MI की मजबूत प्लेइंग इलेवन
MI ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन किया था और ऐसे में पिछले सीजन के मुकाबले आगामी सीजन में भी बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। केर की मौजूदगी से MI को संतुलन मिलेगा। तेज गेंदबाजी की अगुआई शबनम इस्माइल करते हुए दिखेंगी । संभावित प्लेइंग इलेवन: हेली मैथ्यूज, जी कमलिनी, नैट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजना सजीवन, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, संस्कृति गुप्ता, और शबनम इस्माइल।