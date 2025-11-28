WPL 2026: नीलामी में MI ने अमेलिया केर समेत इन खिलाड़ियों को खरीदा, जानिए पूरी टीम

बीते गुरुवार (27 नवंबर) को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बोली लगाई। गत विजेता मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने नीलामी में 11 खिलाड़ियों को खरीदा। दिलचस्प रूप से MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी नीलामी की टेबल पर मौजूद थी। आइए नीलामी के बाद MI की पूरी टीम पर एक नजर डालते हैं।

बड़ी बोली MI ने इन खिलाड़ियों पर लगाई बड़ी बोली MI ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपये खर्च किए। बता दें कि उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय था। WPL में केर ने 29 मुकाबले खेले हैं। इसकी 24 पारियों में उनके बल्ले से 24.27 की औसत से 437 रन निकले हैं। गेंदबाजी में उनके नाम 40 विकेट हैं। केर के बाद शबनम इस्माइल (60 लाख), और सजीवन सजना (75 लाख) के लिए भी MI ने अच्छे खासे पैसे खर्च किए।

पर्स MI ने नीलामी में खर्च किए अपने सभी पैसे MI की टीम नीलामी में 5.75 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी और उन्होंने अपने सभी पैसे खर्च किए। इसके बावजूद MI के दल में कुल 16 खिलाड़ी भी शामिल हो सके। बता दें कि कोई भी टीम अधिकतम 18 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर सकती है। MI ने कप्तान हरमनप्रीत समेत कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ था और इन खिलाड़ियों के लिए 9.25 करोड़ रुपये चुकाए थे।

