WPL 2026: नीलामी के बाद कुछ ऐसी है RCB की टीम, जानिए अहम बातें 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी बीते गुरुवार (27 नवंबर) को सम्पन्न हुई। सभी टीमों ने कुल 40.8 करोड़ रुपये खर्च करके 67 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें से 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने नीलामी के जरिए कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल किया। RCB ने सबसे ज्यादा पैसे तेज गेंदबाज लॉरेन बेल पर खर्च किए। उन्होंने 90 लाख रुपये में इस खिलाड़ी को खरीदा। इस बीच RCB की टीम पर नजर डालते हैं।

बोली RCB ने इन खिलाड़ियों पर लगाई बोली नीलामी में बेल के अलावा RCB ने पूजा वस्त्रकार (85 लाख रुपये), अरुंधति रेड्डी (75 लाख रुपये), ग्रेस हैरिस (75 लाख), नादिन डी क्लार्क (65 लाख रुपये) राधा यादव (65 लाख रुपये) और जॉर्जिया वोल (60 लाख) पर बड़ी बोली लगाते हुए अपनी टीम में जोड़ा। इसके अलावा RCB ने लिंसे स्मिथ (30 लाख रुपये), प्रेमा रावत (20 लाख रुपये-RTM),गौतमी नाइक (10 लाख रुपये), प्रथ्योषा कुमार (10 लाख रुपये), और डी हेमलता (30 लाख रुपये) को भी नीलामी में खरीदा।

पैसे RCB ने नीलामी में खर्च किए अपने सभी पैसे RCB की टीम नीलामी में 6.25 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी और उन्होंने अपने सभी पैसे खर्च किए। इसके बावजूद RCB के दल में कुल 16 खिलाड़ी ही शामिल हो सके। बता दें कि कोई भी टीम अधिकतम 18 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर सकती है। RCB ने स्मृति मंधाना समेत कुल 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ था और इन खिलाड़ियों के लिए 8.75 करोड़ रुपये चुकाए थे।

