WPL 2026: DC ने MI को 7 विकेट से हराया, जेमिमा रोड्रिगेज ने लगाया अर्धशतक

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला MI के सलामी बल्लेबाज संजीवना संजना (9) और हैली मैथ्यूज (12) जल्दी आउट हुए। वहीं, साइवर-ब्रंट ने अर्धशतक लगाया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 41 रन की पारी खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। DC से श्रीचरणी ने 3 विकेट लिए। जवाब में DC से शफाली और लिजेल ने पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। इसके बाद रोड्रिगेज के 37 गेंदों पर नाबाद 51 रन की बदौलत DC ने लक्ष्य हासिल किया।

नैट साइवर-ब्रंट नैट साइवर-ब्रंट ने इस सीजन में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया कोटांबी स्टेडियम में MI ने जब 21 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब साइवर-ब्रंट क्रीज पर आई। इस अनुभवी बल्लेबाज ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 45 गेंदों में 65 रन बनाकर नाबाद रही। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के भी लगाए। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (41) के साथ मिलकर 78 रन की साझेदारी की।

आंकड़े WPL के इतिहास में सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर साइवर-ब्रंट ने WPL के इतिहास में अपना 11वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने इस लीग में कोई शतक नहीं लगाया है और नाबाद 80 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। अपनी इस पारी के साथ ही साइवर-ब्रंट WPL में सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। उन्होंने इस मामले में मेग लैनिंग की बराबरी की। बता दें कि लैनिंग ने WPL में अब तक 11 अर्धशतकों की मदद से 1,100 से अधिक रन बनाए हैं।

शफाली WPL में 1,000 रन बनाने वाली चौथी बल्लेबाज बनी शफाली शफाली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 29 रन बनाए और इस दौरान WPL करियर के अपने 1,000 रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाली चौथी बल्लेबाज बनी। MI की नेट साइवर-ब्रंट WPL इतिहास में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी थीं। यूपी वॉरियर्स की मेग लैनिंग भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 1,145 रन बनाए हैं। MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लीग में अब तक 1,091 रन बना लिए हैं

इतिहास दीया यादव ने रचा इतिहास DC की बल्लेबाज दीया यादव WPL में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। हरियाणा की इस क्रिकेटर ने 16 साल और 103 दिन की उम्र में डेब्यू किया, और पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की जी कमलिनी का 16 साल और 213 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दीया को WPL 2026 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपये में खरीदा था। अपने डेब्यू मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला।