WPL 2026: नीलामी में DC ने लौरा वोल्वार्ड्ट समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए टीम

WPL 2026: नीलामी में DC ने लौरा वोल्वार्ड्ट समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए टीम
क्या है खबर?
बीते गुरुवार (27 नवंबर) को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बोली लगाई। इस बड़ी नीलामी में कुल 67 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी शामिल रहे। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने नीलामी में से 11 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल किया। इस बीच DC की टीम के सभी खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।
DC
DC ने इन खिलाड़ियों पर 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्चा किया
DC ने नीलामी में लौरा वोल्वार्ड्ट (1.10 करोड़ रुपये), शनेल हेनरी (1.30 करोड़ रुपये), और श्री चरणी (1.30 करोड़ रुपये) पर खूब धनवर्षा की। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान वोल्वार्ड्ट ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया हुआ था। बता दें कि हेनरी ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। उनके नाम पर पहली बोली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगाई थी। वहीं, श्री चरणी ने अपनी बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था।
टीम
नीलामी के बाद DC की पूरी टीम
DC की पूरी टीम: जेमिमा रोड्रिगेज, शफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मरिजान कप्प, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ड्ट (1.10 करोड़ रुपये), शनेल हेनरी (1.30 करोड़ रुपये), श्री चरणी (1.30 करोड़ रुपये), स्नेह राणा (50 लाख रुपये), लिजेल ली (30 लाख रुपये), दीया यादव (10 लाख रुपये), तानिया भाटिया (30 लाख रुपये), ममता मदिवाला (10 लाख रुपये), नंदिनी शर्मा (20 लाख रुपये), लूसी हैमिल्टन (10 लाख रुपये), और मिन्नू मणि (40 लाख रुपये) .
DC
DC ने नीलामी में खर्च किए अपने सभी पैसे
DC की टीम नीलामी में 5.70 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी और उन्होंने अपने सभी पैसे खर्च किए। इसके बावजूद DC के दल में कुल 16 खिलाड़ी भी शामिल हो सके। बता दें कि कोई भी टीम अधिकतम 18 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर सकती है। DC ने रोड्रिगेज समेत कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ था और इन खिलाड़ियों के लिए 9.30 करोड़ रुपये चुकाए थे।
संभावित प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है DC की मजबूत प्लेइंग इलेवन
पिछले सीजन तक DC की सलामी बल्लेबाज रही मेग लैनिंग इस बार UPW में चली गई है। ऐसे में आगामी सीजन में शफाली वर्मा और वोल्वार्ड्ट की सलामी जोड़ी इस बार नजर आ सकती है। गेंदबाजी में श्री चरणी के रूप में प्रभावशाली स्पिनर के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। संभावित प्लेइंग इलेवन: शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिगेज, एनाबेल सदरलैंड, निकी प्रसाद, मारिजाने कप्प, शनेल हेनरी, स्नेह राणा, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), मिन्नू मणि, और श्री चरणी।