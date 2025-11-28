WPL 2026: नीलामी में DC ने लौरा वोल्वार्ड्ट समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए टीम

DC की टीम नीलामी में 5.70 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी और उन्होंने अपने सभी पैसे खर्च किए। इसके बावजूद DC के दल में कुल 16 खिलाड़ी भी शामिल हो सके। बता दें कि कोई भी टीम अधिकतम 18 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर सकती है। DC ने रोड्रिगेज समेत कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ था और इन खिलाड़ियों के लिए 9.30 करोड़ रुपये चुकाए थे।

संभावित प्लेइंग इलेवन

ऐसी हो सकती है DC की मजबूत प्लेइंग इलेवन

पिछले सीजन तक DC की सलामी बल्लेबाज रही मेग लैनिंग इस बार UPW में चली गई है। ऐसे में आगामी सीजन में शफाली वर्मा और वोल्वार्ड्ट की सलामी जोड़ी इस बार नजर आ सकती है। गेंदबाजी में श्री चरणी के रूप में प्रभावशाली स्पिनर के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। संभावित प्लेइंग इलेवन: शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिगेज, एनाबेल सदरलैंड, निकी प्रसाद, मारिजाने कप्प, शनेल हेनरी, स्नेह राणा, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), मिन्नू मणि, और श्री चरणी।