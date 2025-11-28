WPL 2026: नीलामी में UPW ने दीप्ति शर्मा समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए टीम

WPL 2026: नीलामी में UPW ने दीप्ति शर्मा समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए टीम
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी बीते गुरुवार (27 नवंबर) को दिल्ली में सम्पन्न हुई। सभी टीमों ने कुल 40.8 करोड़ रुपये खर्च करके 67 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें से 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। यूपी वारियर्स (UPW) ने नीलामी के जरिए कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल किया। दिलचस्प रूप से UPW ने दीप्ति शर्मा को RTM का इस्तेमाल करते हुए अपने पास बरकरार रखा। इस बीच UPW की टीम पर एक नजर डालते हैं।
बड़ी बोली
UPW ने इन खिलाड़ियों पर लगाई बड़ी बोली
दीप्ति को UPW ने 3.2 करोड़ रुपये में RTM का इस्तेमाल करके बरकरार रखा। उन्होंने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा था। दीप्ति के नाम पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अधिकतम 3.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई और आखिर में UPW ने अपने RTM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बाजी मारी। दीप्ति के अलावा UPW ने मेग लैनिंग (1.90 करोड़), फीबी लिचफील्ड (1.20 करोड़), शिखा पांडे (2.40 करोड़) और आशा शोभना (1.10 करोड़) पर भी खूब पैसे खर्च किए।
पर्स
UPW के पर्स में बचे सिर्फ 15 लाख रुपये
UPW ने नीलामी में कुल 14.35 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि उन्होंने श्वेता सेहरावत को 50 लाख रुपये में पहले ही रिटेन किया हुआ था। दिलचस्प रूप से UPW ने दीप्ति के अलावा सोफी एक्लेस्टोन, किरण नवगीरे और क्रांति गौड़ को RTM कार्ड के प्रयोग से अपने साथ शामिल किया। अपने चारों RTM का इस्तेमाल करने वाली UPW के पर्स में नीलामी के बाद सिर्फ 15 लाख रुपये शेष बचे।
टीम
ऐसी है UPW की पूरी टीम
UPW की टीम: श्वेता सेहरावत (रिटेन), दीप्ति शर्मा (3.2 करोड़-RTM), सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख-RTM), मेग लैनिंग (1.90 करोड़), फीबी लिचफील्ड (1.20 करोड़), किरण नवगीरे (60 लाख-RTM), हरलीन देओल (50 लाख), क्रांति गौड़ (50 लाख-RTM), आशा शोभना (1.10 करोड़), डिएंड्रा डॉटिन (80 लाख), शिखा पांडे (2.40 करोड़), शिप्रा गिरी (10 लाख), सिमरन शेख (10 लाख), तारा नॉरिस (10 लाख), क्लो ट्रायॉन (30 लाख), सुमन मीना (10 लाख), जी. त्रिशा (10 लाख), और प्रतीका रावल (50 लाख).
संभावित प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है UPW की मजबूत प्लेइंग इलेवन
UPW ने अमेरिका की नॉरिस को भी खरीदा है। ऐसे में एक एसोसिएट नेशनल की खिलाड़ी होने के नाते UPW नॉरिस समेत अधिकतम 5 विदेशी खिलाड़ियों को अंतिम एकादश में मौका दे सकती है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज लैनिंग टीम से पारी की शुरुआत करती हुई नजर आ सकती है। संभावित प्लेइंग इलेवन: मेग लैनिंग, श्वेता सेहरावत, हरलीन देओल, फीबि लिचफील्ड, किरण नवगीरे, डिएंड्रा डॉटिन, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, क्रांति गौड़ और तारा नोरिस।