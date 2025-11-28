UPW ने दीप्ति शर्मा पर लगाया बड़ा दांव (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2026: नीलामी में UPW ने दीप्ति शर्मा समेत इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव, जानिए टीम

लेखन अंकित पसबोला 10:13 am Nov 28, 202510:13 am

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी बीते गुरुवार (27 नवंबर) को दिल्ली में सम्पन्न हुई। सभी टीमों ने कुल 40.8 करोड़ रुपये खर्च करके 67 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें से 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। यूपी वारियर्स (UPW) ने नीलामी के जरिए कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल किया। दिलचस्प रूप से UPW ने दीप्ति शर्मा को RTM का इस्तेमाल करते हुए अपने पास बरकरार रखा। इस बीच UPW की टीम पर एक नजर डालते हैं।