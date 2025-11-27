शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

WPL 2026 नीलामी: शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.3 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 05:02 pm Nov 27, 202505:02 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने खरीदा है। वेस्टइंडीज की इस खिलाड़ी को 1.3 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ DC ने अपने दल में शामिल किया है। बता दें कि हेनरी ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। उनके नाम पर पहली बोली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगाई थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।