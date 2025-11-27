WPL 2026 नीलामी: शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.3 करोड़ रुपये में खरीदा

WPL 2026 नीलामी: शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.3 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी में शनेल हेनरी को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने खरीदा है। वेस्टइंडीज की इस खिलाड़ी को 1.3 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ DC ने अपने दल में शामिल किया है। बता दें कि हेनरी ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। उनके नाम पर पहली बोली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगाई थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
WPL
UPW से पिछले सीजन में खेली थी हेनरी
WPL 2025 में हेनरी UPW की ओर से खेली थी। उन्होंने 7 पारियों में 27.16 की औसत और 196.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 163 रन बनाए थे। उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया था। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने अब तक 65 मैच खेले हैं, जिसमें 15.35 की औसत और 92.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 522 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 22 विकेट लिए हैं।
जानकारी
नादिन डी क्लार्क को RCB ने खरीदा
दक्षिण अफ्रीका की ऑल-राउंडर नादिन डी क्लार्क को RCB ने 65 लाख रुपये में खरीदा। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। उनके नाम पर GG ने पहली बोली लगाई थी।