एशेज सीरीज 2025-26: दूसरे टेस्ट के लिए घोषित हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम, कमिंस को मौका नहीं
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ गाबा में होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी जारी रहेगी, क्योंकि चयनकर्ता उनकी पीठ की चोट से वापसी को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं। कमिंस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 2 दिन में मिली शानदार जीत से बाहर रहे थे और अब 4 दिसंबर से शुरू होने वाला गाबा टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे।
टीम
दूसरे टेस्ट के लिए ऐसा है ऑस्ट्रेलिया का दल
दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का दल: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और बो वेबस्टर। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और हेड ने कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में वह एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे।
टीम
गेंदबाजी करना शुरू कर चुके हैं कमिंस
कमिंस धीरे-धीरे अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहे हैं। वह पर्थ वाली टीम में भी शामिल थे। उन्होंने अभ्यास सत्र में गेंदबाजी भी की और फिर इस सप्ताह की शुरुआत में क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स केंद्र में प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने स्मिथ को गुलाबी गेंद से लगभग एक घंटे तक बिना किसी परेशानी के तेज रफ्तार में गेंदबाजी की। इसके बावजूद चयनकर्ताओं का मानना है कि दूसरा मुकाबला उनके लिए अभी बहुत जल्द है, इसलिए उन्हें और समय दिया जाएगा।
चोट
उस्मान ख्वाजा भी टीम का हिस्सा बने रहेंगे
कमिंस बाकी खिलाड़ियों के साथ ब्रिस्बेन जाएंगे ताकि सीरीज में आगे वापसी की तैयारी जारी रख सकें। अब उनका लक्ष्य 17 दिसंबर से शुरू होने वाला एडिलेड टेस्ट है। कमिंस की गैरमौजूदगी में पहले टेस्ट में पदार्पण करने वाले ब्रेंडन डॉगेट को टीम में बनाए रखा गया है। उस्मान ख्वाजा भी टीम में बने रहेंगे। ख्वाजा पर्थ में कमर दर्द से जूझते रहे और मुश्किल में रहते हुए सिर्फ एक बार बल्लेबाजी कर सके, जिसमें उन्होंने केवल 2 रन बनाए।
सलामी बल्लेबाज
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में ये हो सकते हैं बदलाव
ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। पर्थ में दूसरी पारी में ख्वाजा सलामी बल्लेबाज के रूप में नहीं आए थे। इसके बाद हेड ने तेज तर्रार 123 रन बनाए, जिससे वे विकल्पों में शामिल हैं। संभावना यह है कि ख्वाजा के साथ हेड ही पारी की शुरुआत करें, जबकि पदार्पण मैच में असफल रहे जेक वेदराल्ड को बाहर बैठना पड़ सकता है। जोश इंग्लिस 5वें नंबर की जगह संभाल सकते हैं।