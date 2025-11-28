एशेज सीरीज 2025-26: दूसरे टेस्ट के लिए घोषित हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम, कमिंस को मौका नहीं

टीम गेंदबाजी करना शुरू कर चुके हैं कमिंस कमिंस धीरे-धीरे अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहे हैं। वह पर्थ वाली टीम में भी शामिल थे। उन्होंने अभ्यास सत्र में गेंदबाजी भी की और फिर इस सप्ताह की शुरुआत में क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स केंद्र में प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने स्मिथ को गुलाबी गेंद से लगभग एक घंटे तक बिना किसी परेशानी के तेज रफ्तार में गेंदबाजी की। इसके बावजूद चयनकर्ताओं का मानना है कि दूसरा मुकाबला उनके लिए अभी बहुत जल्द है, इसलिए उन्हें और समय दिया जाएगा।

Advertisement

चोट उस्मान ख्वाजा भी टीम का हिस्सा बने रहेंगे कमिंस बाकी खिलाड़ियों के साथ ब्रिस्बेन जाएंगे ताकि सीरीज में आगे वापसी की तैयारी जारी रख सकें। अब उनका लक्ष्य 17 दिसंबर से शुरू होने वाला एडिलेड टेस्ट है। कमिंस की गैरमौजूदगी में पहले टेस्ट में पदार्पण करने वाले ब्रेंडन डॉगेट को टीम में बनाए रखा गया है। उस्मान ख्वाजा भी टीम में बने रहेंगे। ख्वाजा पर्थ में कमर दर्द से जूझते रहे और मुश्किल में रहते हुए सिर्फ एक बार बल्लेबाजी कर सके, जिसमें उन्होंने केवल 2 रन बनाए।

Advertisement