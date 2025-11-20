WPL 2026: दीप्ति शर्मा और रेणुका ठाकुर समेत 277 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, जानिए अहम बातें
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की बड़ी नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में होगी। इस आयोजन के लिए कुल 277 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, जिसमें 8 मार्की खिलाड़ी शामिल हैं। मार्की सेट में भारतीय ऑल-राउंडर दीप्ति शर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर शामिल हैं। उनके साथ विश्व क्रिकेट की सोफी डिवाइन, सोफी एक्लेस्टोन, एलिसा हीली, मेग लैनिंग, अमेलिया केर और लॉरा वोल्वार्ड्ट भी शामिल होंगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
नीलामी
40 लाख रुपये पर उपलब्ध होंगी रेणुका
मार्की प्लेयर्स में से सिर्फ रेणुका और वोल्वार्ड्ट ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये से कम रखा है। रेणुका ने 40 लाख रुपये और वोल्वार्ड्ट ने 30 लाख रुपये के साथ अपना नाम दर्ज कराया है। दिलचस्प रूप से WPL 2026 की नीलामी में कुल 277 खिलाड़ियों के नाम पर 73 उपलब्ध स्थानों के लिए दांव लगाए जाएंगे। क्रिकइंफो के मुताबिक, इनमें से 83 विदेशी खिलाड़ियों के लिए 23 स्थान शामिल हैं।
RTM
टीमों के पास होगा RTM का विकल्प
मार्की सेट के 3 खिलाड़ी दीप्ति, एक्लेस्टोन और हीली इससे पहले यूपी वॉरियर्स (UPW) के लिए खेल चुकी हैं। टीम के पास 4 राइट-टू-मैच (RTM) ऑप्शन मौजूद हैं। भारतीय बल्लेबाज हरलीन देओल ने कैप्ड ऑल-राउंडर्स की सूची में अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा है। गुजरात जायंट्स (GG) ने 2 विदेशी खिलाड़ियों बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर को रिटेन किया है, इसलिए वे लिचफील्ड के लिए अपने RTM का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इंग्लैंड
इंग्लैंड की 22 खिलाड़ियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन
नीलामी पूल में इंग्लैंड की 22, न्यूजीलैंड की 13 और दक्षिण अफ्रीका की 11 खिलाड़ी भी शामिल हैं। श्रीलंका से चमारी अथापट्टू, बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा और बाएं हाथ की स्पिनर इनोका राणावीरा शामिल हैं। थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग अपने देश की अकेली खिलाड़ी हैं, जबकि USA की तारा नोरिस ने भी अपना नाम दर्ज कराया है। बता दें कि नोरिस WPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेली चुकी थी।
पर्स
टीमों के पास कितना बचा है पैसा?
WPL 2026 नीलामी में UPW सबसे ज्यादा पर्स 14.50 करोड़ रुपये और GG की टीम 9 करोड़ रुपये के साथ उतरेगी। उनके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम 6.15 करोड़, मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 5.75 करोड़, और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 5.70 करोड़ रुपये के साथ नीलामी में उतरेगी। MI और DC, जिन्होंने 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उनके पास इस नीलामी के दौरान कोई RTM विकल्प नहीं होगा।