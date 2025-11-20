त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025: जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 67 रन से हराया। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 162/8 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंकाई टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 95/10 का स्कोर ही बना सकी। यह मौजूदा टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे की पहली जीत है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती जिम्बाब्वे की टीम जिम्बाब्वे ने 40 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए। इसके बाद ब्रायन बेनेट (49) और सिकंदर रजा (47) ने उम्दा पारियां खेलीं। वहीं, रेयान पर्ल ने 11 गेंदों में 18 रन का योगदान देते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका ने 29 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने निराश किया। इस बीच कप्तान दासुन शनाका (34) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम लक्ष्य से दूर रह गई।

बेनेट लगातार दूसरी पारी में 49 रन पर आउट हुए बेनेट बेनेट लगातार दूसरी पारी में 49 रन की पारी खेलकर आउट हुए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 42 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 10वां अर्धशतक नहीं पूरा कर सके। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पिछली पारी में भी वह 49 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने 50 पारियों में 1,553 रन बनाए हैं।

रजा सिकंदर रजा ने पूरे किए 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट रजा ने अपने 4 ओवर में 23 रन देते हुए 1 विकेट लिया और इस बीच अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए। उन्होंने विकेटों के मामले में भारत के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हांगकांग के एजाज खान को पीछे छोड़ा। बता दें कि बुमराह ने 80 मैचों में 99 विकेट और एजाज ने 96 मैचों में 99 विकेट लिए हैं। जिम्बाब्वे की ओर से रजा से ज्यादा विकेट सिर्फ रिचर्ड नगारवा ने लिए हुए हैं।