WPL: कौन हैं मलोलन रंगराजन, जिन्हें RCB ने बनाया अपना मुख्य कोच? 

मलोलन रंगराजन को आगामी विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) संस्करण के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे ल्यूक विलियम्स की जगह लेंगे, जो 2024 से इस पद पर थे। अगले संस्करण की शुरुआत जनवरी 2026 में होनी है, जबकि उसी समय विलियम्स बिग बैश लीग (BBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स के मुख्य कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसे में आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

कौन कौन है रंगराजन? रंगराजन तमिलनाडू क्रिकेट टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे। वह पिछले छह सालों से RCB की फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। पिछले 2 वर्षों से वे महिला टीम के सहायक कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अपने अनुभव और रणनीतिक समझ के दम पर उन्होंने टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके चलते अब उन्हें मुख्य कोच का पद सौंपा गया है।

कप्तान कप्तान स्मृति मंधाना ने रंगराजन के लिए क्या कहा? नए कोच की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, "मेरा उनके साथ बेहतरीन तालमेल है और हमने क्रिकेट को लेकर हमेशा सार्थक चर्चाएं की हैं। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने टीम की खिलाड़ियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सीजन में हम मिलकर RCB की टीम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और टीम को मजबूत प्रदर्शन दिलाएंगे।"