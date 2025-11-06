एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर ये महान खिलाड़ी

एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्विताओं में से है, जहां इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच गौरव, जुनून और परंपरा की टक्कर देखी जाती है। इस ऐतिहासिक सीरीज में कई महान बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से अमर यादें छोड़ी हैं। कई दिग्गजों ने एशेज में रनों का पहाड़ खड़ा किया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

#1 डॉन ब्रैडमैन (5,028 रन) पूर्व महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने एशेज सीरीज का पहला मुकाबला साल 1928 में खेला था। आखिरी बार वह 1948 में ये सीरीज खेलते नजर आए थे। उन्होंने 37 मैचों की 63 पारियों में 89.78 की उम्दा औसत के साथ 5,028 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 19 शतक और 12 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 334 रन रहा था। वह इस सीरीज में 5,000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

#2 जैक हॉब्स (3,636 रन) इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जैक हॉब्स इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस खिलाड़ी ने साल 1908 के एशेज सीरीज में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 1930 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 41 मैचों की 71 पारियों में 54.26 की औसत से 3,636 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 शतक और 15 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 187 रन रहा था।

#3 स्टीव स्मिथ (3,417 रन) ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। साल 2010 में इस खिलाड़ी ने एशेज सीरीज में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 37 मुकाबले खेले हैं और इसकी 66 पारियों में उनके बल्ले से 56.01 की औसत से 3,417 रन निकले हैं। उन्होंने 12 शतक और 13 अर्धशतक जड़े हैं। स्मिथ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 रन रहा है। वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं।