विश्व कप: नॉकआउट मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत से खेली गई सर्वोच्च पारियां
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत के लिए मध्यक्रम बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने नाबाद 127 रन की मैच विजयी पारी खेली। इसके साथ ही वह पुरुष और महिलाओं के विश्व कप इतिहास में नॉकआउट मैचों भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च पारी खेलने वाली बल्लेबाज बन गईं। आइए अन्य बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
जेमिमा रोड्रिगेज - 127* रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025
कंगारू टीम से मिले 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को 59 रन तक 2 झटके लग गए थे। उसके बाद रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर (89) ने तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी कर टीम की मैच में वापसी कराई। रोड्रिगेज ने दीप्ति शर्मा (24) और ऋचा घोष (26) के साथ साझेदारियां कर अपना शतक पूरा किया और टीम को जीत दिलाई। वह 134 गेंदों में 14 चौकों से 127 रन बनाकर नाबाद रहीं।
#2
गौतम गंभीर - 97 रन बनाम श्रीलंका, 2011
इस सूची में पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने वनडे विश्व कप 2011 के फाइनल मुकाबले में 97 रनों की अहम पारी खेलकर भारत को दूसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने श्रीलंका से मिले 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 122 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 97 रन की अहम पारी खेली थी। इससे भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी।
#3
महेंद्र सिंह धोनी - 91* रन बनाम श्रीलंका, 2011
इस सूची में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने वनडे विश्व कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 91* रनों की अहम पारी खेली थी। उन्होंने श्रीलंका से मिले 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 79 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 91 रन की अहम पारी खेली थी। इससे भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी।
#4
हरमनप्रीत कौर - 89 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025
सूची में महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने महिला विश्व कप 25 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की अहम पारी खेली। वह ऑस्ट्रेलिया से मिल 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी और 88 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 89 रन बनाकर आउट हुईं। इससे भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई।