महिला वनडे इतिहास में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, शीर्ष पर है भारतीय टीम

#1 भारतीय महिला क्रिकेट टीम- 339 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025 इस सूची में भारतीय महिला टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएब लिचफील्ड (119), एलिस पेरी (77) और एशले गार्डनर (63) की दमदार पारियों से 49.5 ओवर में 338/10 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिगेज (127*) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (89) की पारियों के दम पर 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

#2 ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम- 331 बनाम भारत, 2025 इस सूची में कंगारू टीम दूसरे पायदान पर है। उसने महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय टीम के खिलाफ 331 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना (80) और प्रतीका रावल (75) की पारियों से 48.5 ओवर में 330/10 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में कंगारू टीम ने कप्तान एलिसा हीली (142) और पेरी (47*) की पारियों से 49 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।