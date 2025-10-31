महिला वनडे इतिहास में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, शीर्ष पर है भारतीय टीम
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया। भारत ने कंगारू टीम से मिले 339 रन के लक्ष्य को 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 341 रन बनाते हुए हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारत महिला वनडे इतिहास में सफलतापूर्वक सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाली टीम बन गई। आइए महिला वनडे इतिहास में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्यों पर नजर डालते हैं।
#1
भारतीय महिला क्रिकेट टीम- 339 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025
इस सूची में भारतीय महिला टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएब लिचफील्ड (119), एलिस पेरी (77) और एशले गार्डनर (63) की दमदार पारियों से 49.5 ओवर में 338/10 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिगेज (127*) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (89) की पारियों के दम पर 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
#2
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम- 331 बनाम भारत, 2025
इस सूची में कंगारू टीम दूसरे पायदान पर है। उसने महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय टीम के खिलाफ 331 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना (80) और प्रतीका रावल (75) की पारियों से 48.5 ओवर में 330/10 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में कंगारू टीम ने कप्तान एलिसा हीली (142) और पेरी (47*) की पारियों से 49 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
#3
श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम- 305 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024
इस सूची में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पर है। उसने 2024 में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 302 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। मैच में प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (184*) के शतक से 301/5 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने कप्तान चमारी अट्टापट्टू (195*) की धमाकेदार पारी से 44.3 ओवर में 4 विकेट पर 305 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#4
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम- 289 बनाम न्यूजीलैंड, 2012
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया टीम ही चौथे नंबर पर है। उसने 2012 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 289 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एमी सैटरथवेट (109) और कप्तान सूजी बेट्स (59) की पारी से 288/6 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में कंगारू टीम ने मेग लैनिंग (72) और राचेल हेन्स (70) की पारियों से 46.4 ओवर में 6 विकेट पर 389 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।