विश्व कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार वनडे में ऑलआउट हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम

बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकीं ये भारतीय बल्लेबाज भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने 37 गेंदों में 31 रन और स्मृति मंधाना ने 32 गेंदों में 23 रन बनाए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आई देओल ने 65 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाए। मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स (32), दीप्ति शर्मा (25), और स्नेह राणा (20) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं।

रिचा घोष रिचा घोष ने खेली उम्दा पारी भारत ने जब 203 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खोया, तब रिचा घोष क्रीज पर आई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। निचले क्रम में क्रांति गौड़ ने 4 गेंदों में 8 रन बनाए। पारी की आखिरी गेंद पर रेणुका ठाकुर (0) आउट हुई।