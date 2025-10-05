LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / विश्व कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार वनडे में ऑलआउट हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम
विश्व कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार वनडे में ऑलआउट हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम
भारतीय टीम ने बनाए 247 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

विश्व कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार वनडे में ऑलआउट हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम

लेखन अंकित पसबोला
Oct 05, 2025
07:41 pm
क्या है खबर?

वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर के बाद 247/10 का स्कोर बनाया। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला ऐसा मौका रहा, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पारी में अपने सभी विकेट गंवाए। भारत से हरलीन देओल ने सर्वाधिक 46 रन की पारी खेली। आइए भारत की पारी पर एक नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी 

अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकीं ये भारतीय बल्लेबाज 

भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने 37 गेंदों में 31 रन और स्मृति मंधाना ने 32 गेंदों में 23 रन बनाए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आई देओल ने 65 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाए। मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स (32), दीप्ति शर्मा (25), और स्नेह राणा (20) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं।

रिचा घोष

रिचा घोष ने खेली उम्दा पारी 

भारत ने जब 203 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खोया, तब रिचा घोष क्रीज पर आई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। निचले क्रम में क्रांति गौड़ ने 4 गेंदों में 8 रन बनाए। पारी की आखिरी गेंद पर रेणुका ठाकुर (0) आउट हुई।

गेंदबाजी 

डायना बेग ने चटकाए 4 विकेट 

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज डायना बेग ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। दाएं हाथ की इस गेंदबाज ने अपने 10 ओवर में 69 रन दिए। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने अपने 10 ओवर के कोटे में 38 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। रमीन शमीम ने अपने 10 ओवर में 39 रन दिए और 1 विकेट चटकाया। सादिया इकबाल ने 47 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की।