टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के इन कप्तानों ने लगाए हैं शतक

मार्श ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा था शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 05, 2025
07:04 pm
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 से हराया। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने शतकीय पारी खेलते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने शतक लगाने में सफलता हासिल की।

#1 

मिचेल मार्श (103* रन बनाम न्यूजीलैंड, 2025)

बे ओवल में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों के बाद 156/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में मार्श ने पारी की शुरुआत करते हुए 52 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। मार्श की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मैच 3 विकेट से जीता। मार्श अकेले ही रन बनाने में कामयाब रहे क्योंकि कोई भी अन्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका।

#2 

आरोन फिंच (172 रन बनाम जिम्बाब्वे, 2018)

आरोन फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2018 में 76 गेंदों का सामना करते हुए 172 रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 16 चौके और 10 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 226.31 की रही थी। उस मैच में फिंच कप्तान भी थे और उनकी टीम को 100 रन से बड़ी जीत मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के 229 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन ही बना पाई थी।

#3 

शेन वॉटसन (124* रन बनाम भारत, 2016) 

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शेन वॉटसन ने 2016 में भारत के खिलाफ शतक लगाया था। सिडनी में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 71 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 124 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 197/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा (52), विराट कोहली (50) और सुरेश रैना (49*) की पारियों की मदद से 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था।