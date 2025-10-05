टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के इन कप्तानों ने लगाए हैं शतक

#1 मिचेल मार्श (103* रन बनाम न्यूजीलैंड, 2025) बे ओवल में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों के बाद 156/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में मार्श ने पारी की शुरुआत करते हुए 52 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। मार्श की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मैच 3 विकेट से जीता। मार्श अकेले ही रन बनाने में कामयाब रहे क्योंकि कोई भी अन्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका।

#2 आरोन फिंच (172 रन बनाम जिम्बाब्वे, 2018) आरोन फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2018 में 76 गेंदों का सामना करते हुए 172 रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 16 चौके और 10 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 226.31 की रही थी। उस मैच में फिंच कप्तान भी थे और उनकी टीम को 100 रन से बड़ी जीत मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के 229 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन ही बना पाई थी।