महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत ने न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल में बनाई जगह

महिला वनडे विश्व कप 2025 के 24वें मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को 53 रन से हराया। बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने 49 ओवर के बाद 340/3 का स्कोर बनाया। DLS नियम की बदौलत न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का नया लक्ष्य मिला और कीवी टीम 271/8 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम भारत से पारी की शुरुआत करते हुए स्मृति मंधाना (109) और प्रतिका रावल (122) ने शतक लगाए। इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज ने 76 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। ज्यादातर कीवी गेंदबाज महंगी साबित हुई। जवाब में क्रांति गौड़ ने पारी के दूसरे ही ओवर में सूजी बेट्स (1) का विकेट चटकाया। इसके बाद ब्रूक हॉलिडे (81) और इसाबेला गेज (65*) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

मंधाना मंधाना ने लगाया अपना 14वां वनडे शतक लगाया कीवी गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के बीच मंधाना ने 9वीं गेंद पर अपना खाता खोला। उन्होंने क्रीज पर टिकने के बाद रन गति में इजाफा किया और 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 95 गेंदों में 109 रन की पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए।

रिकॉर्ड्स मंधाना ने बनाए ये रिकॉर्ड्स मंधाना अब महिलाओं के वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सर्वाधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने शतकों के मामले में सूजी बेटस (13) को पीछे छोड़ा है। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान वनडे में सर्वाधिक 15 शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। मंधाना ने इस साल वनडे में 5वां शतक लगाया। वह एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक वाली खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स (5 शतक, 2025) की बराबरी की।

रावल प्रतिका रावल ने अपने वनडे करियर में अपना दूसरा शतक लगाया प्रतिका ने पारी का 5वां ओवर करने आई रोजमेरी मैयर के खिलाफ 2 चौके लगाते हुए उम्दा लय के संकेत दिए। इस युवा बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए और 75 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। क्रीज पर टिकने के बावजूद प्रतिका ने संभलकर बल्लेबाजी की और 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह वनडे करियर का दूसरा और विश्व कप में पहला शतक साबित हुआ। वह 134 गेंदों में 122 रन बनाकर आउट हुई।

जानकारी प्रतिका रावल ने सबसे तेज बनाए 1,000 वनडे रन प्रतिका ने अपनी 23वीं वनडे पारी में 1,000 रन पूरे किए। वह सबसे कम पारियों में ये आंकड़ा (संयुक्त रूप से) छूने वाली महिला बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर (23 पारी) की बराबरी की।

साझेदारी प्रतिका रावल ने मंधाना के साथ की रिकॉर्ड साझेदारी प्रतिका ने मंधाना (109) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। यह वनडे विश्व कप के इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब किसी भारतीय जोड़ी ने 200 से अधिक रन जोड़े हैं। बता दें कि इस टूर्नामेंट के इतिहास में इससे पहले सबसे बड़ी साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर और मंधाना के नाम (187 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2022) पर दर्ज था।

अर्धशतक रोड्रिगेज ने लगाया अर्धशतक भारत ने जब 212 रन के स्कोर पर पहला विकेट खोया, तब रोड्रिगेज क्रीज पर आई। उन्होंने टीम की अच्छी शुरुआत को भुनाने का सफल प्रयास किया और तेजी से रन बटोरते हुए 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने प्रतिका के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की। वह 55 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर नाबाद रही।

ब्रूक हॉलिडे ब्रूक हॉलिडे और गेज ने लगाए अर्धशतक न्यूजीलैंड ने जब 59 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब ब्रूक हॉलिडे क्रीज पर आई। उन्होंने 59 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का 8वां अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने अमेलिया केर (45) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की। उन्होंने छठे विकेट के लिए गेज के साथ 76 रन भी जोड़े। हॉलिडे ने 84 गेंदों में 81 रन की पारी खेली। दूसरी तरफ गेज ने अपना पहला अर्धशतक लगाया।