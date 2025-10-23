जेमिमा रोड्रिगेज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया अर्धशतक, भारत ने विश्व कप में बनाया सर्वोच्च स्कोर
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के 24वें मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जेमिमा रोड्रिगेज ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतक (76*) लगाया। यह उनके वनडे करियर का 8वां अर्धशतक रहा। डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 340/3 (49 ओवर) स्कोर बनाया। बता दें कि उनसे पहले प्रतिका रावल (122) और स्मृति मंधाना (109) ने शतक लगाए। आइए रोड्रिगेज के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही रोड्रिगेज की पारी
भारत ने जब 212 रन के स्कोर पर पहला विकेट खोया, तब रोड्रिगेज क्रीज पर आई। उन्होंने टीम की अच्छी शुरुआत को भुनाने का सफल प्रयास किया और तेजी से रन बटोरते हुए 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने प्रतिका के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की। वह 55 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर नाबाद रही।
करियर
ऐसा है रोड्रिगेज का वनडे करियर
रोड्रिगेज ने पहला वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2018 में खेला था। उन्होंने अब तक 56 मुकाबले खेले हैं। इसकी 54 पारियों में 32.61 की औसत से 1,598 रन बनाने में सफल रही हैं। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 123 रन रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 112 मैच में 30.06 की औसत से 2,375 रन बनाए हैं।
भारत
भारत ने विश्व कप में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर
भारतीय टीम ने महिला विश्व कप के इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर 340/3 दर्ज किया। इससे पहले भारतीय टीम का पिछला सबसे बड़ा स्कोर 330 रन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम, 2025) था। यह विश्व कप में सिर्फ तीसरा ऐसा मैच है, जिसमें भारतीय टीम ने 300 रन का आंकड़ा पार किया है। बता दें कि भारत ने विश्व कप 2022 में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 317/8 का स्कोर बनाया था।