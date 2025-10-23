जेमिमा रोड्रिगेज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया अर्धशतक, भारत ने विश्व कप में बनाया सर्वोच्च स्कोर

पारी ऐसी रही रोड्रिगेज की पारी भारत ने जब 212 रन के स्कोर पर पहला विकेट खोया, तब रोड्रिगेज क्रीज पर आई। उन्होंने टीम की अच्छी शुरुआत को भुनाने का सफल प्रयास किया और तेजी से रन बटोरते हुए 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने प्रतिका के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की। वह 55 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर नाबाद रही।

करियर ऐसा है रोड्रिगेज का वनडे करियर रोड्रिगेज ने पहला वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2018 में खेला था। उन्होंने अब तक 56 मुकाबले खेले हैं। इसकी 54 पारियों में 32.61 की औसत से 1,598 रन बनाने में सफल रही हैं। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 123 रन रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 112 मैच में 30.06 की औसत से 2,375 रन बनाए हैं।