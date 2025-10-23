महिला वनडे विश्व कप 2025: स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक (109) लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 14वां शतक साबित हुआ। अपनी इस बेहतरीन पारी के दौरान उन्होंने प्रतिका रावल के साथ मिलकर 200+ रन की साझेदारी भी निभाई। आइए मंधाना की न्यूजीलैंड के विरुद्ध पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी बेहतरीन रही मंधाना की पारी कीवी गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के बीच मंधाना ने 9वीं गेंद पर अपना खाता खोला। उन्होंने क्रीज पर टिकने के बाद रन गति में इजाफा किया और 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 95 गेंदों में 109 रन की पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए।

रिकॉर्ड्स मंधाना ने बनाए ये रिकॉर्ड्स मंधाना अब महिलाओं के वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सर्वाधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने शतकों के मामले में सूजी बेटस (13) को पीछे छोड़ा है। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान वनडे में सर्वाधिक 15 शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। मंधाना ने इस साल वनडे में 5वां शतक लगाया। वह एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक वाली खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स (5 शतक, 2025) की बराबरी की।

साझेदारी मंधाना और प्रतिका ने की रिकॉर्ड साझेदारी मंधाना ने प्रतिका के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। यह वनडे विश्व कप के इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब किसी भारतीय जोड़ी ने 200 से अधिक रन जोड़े हैं। बता दें कि इस टूर्नामेंट के इतिहास में इससे पहले सबसे बड़ी साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर और मंधाना के नाम (187 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2022) पर दर्ज था।