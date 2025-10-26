महिला वनडे विश्व कप 2025: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

महिला वनडे विश्व कप 2025 के 27वें मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया। विशाखापत्तनम में खेले गए मैच में कीवी टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 168 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लिश टीम ने टैमी ब्यूमोंट (40) और एमी जोन्स (86*) की पारियों की मदद से 30वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इंग्लैंड ने दर्ज की जोरदार जीत सूजी बेट्स (10) के जल्दी आउट होने के बाद जॉर्जिया प्लिमर (43) और अमेलिया केर (35) ने उम्दा पारियां खेली। प्लिमर और केर के आउट होने के बाद अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 38.2 ओवर में ढेर हो गई। इंग्लैंड से लिन्सी स्मिथ ने 3 विकेट लिए। जवाब में ब्यूमोंट (40) और जोन्स ने 75 रन की साझेदारी करते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और इंग्लैंड ने जोरदार जीत दर्ज की।

सोफी एक्लेस्टोन सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड से दूसरी सर्वाधिक विकेट वाली गेंदबाज बनी अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 विकेट लिया। वह इंग्लैंड की ओर से दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी हैं। उन्होंने 81 वनडे मैचों में 19.40 की औसत के साथ 137 विकेट लिए हैं। उन्होंने जेनी गन को पीछे छोड़ा। बता दें कि गन ने 144 वनडे मैचों में 136 विकेट लिए थे। इंग्लैंड में उनसे ज्यादा विकेट नैट साइवर ब्रंट (170) ने लिए हैं।

एमी जोन्स एमी जोन्स ने लगाया अपना 16वां अर्धशतक इंग्लैंड से पारी की शुरुआत करने आई जोन्स ने 71 गेंदों में अर्धशतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का 16वां अर्धशतक साबित हुए। उन्होंने 92 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाए। उन्होंने हीथर नाइट के साथ मिलकर 83 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। बता दें कि नाइट 33 रन बनाकर आउट हुए। जोन्स ने अब तक 110 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 2,600 से अधिक रन बनाए हैं।