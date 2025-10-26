टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन 

#1 ग्लेन मैक्सवेल (574 रन) इस सूची में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ साल 2012 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 22 मुकाबले खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 574 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत 31.88 और स्ट्राइक रेट 152.25 की रही है। मैक्सवेल के बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113* रन रहा है।

#2 आरोन फिंच (500 रन) सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान आरोन फिंच हैं। उन्होंने साल 2012 में भारतीय टीम के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2022 में इस टीम के खिलाफ खेलते नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 18 मुकाबले खेले थे और इसकी 18 पारियों में 27.77 की औसत और 140.05 की स्ट्राइक रेट के साथ 500 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन था।

#3 मैथ्यू वेड (488 रन) भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कंगारू बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर मैथ्यू वेड हैं। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2012 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 17 मुकाबले खेले थे और इसकी 15 पारियों में 54.22 की औसत और 156.91 की स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 80 रन था।