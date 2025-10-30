ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (31 अक्टूबर) को खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में दूसरे मुकाबले में दोनों टीमें नए जोश के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे। सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान होंगे और कंगारू टीम की कमान मिचेल मार्श संभालेंगे। आइए मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
टी-20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
टी-20 में दोनों के बीच 33 मैच खेले गए, जिसमें से 20 में भारत और 11 में कंगारू टीम को जीत मिली है। 2 मैच में नतीजा नहीं निकला है। भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में 13 मुकाबलों में 7 में भारत और 4 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 5 मैचों में 3 में भारत और 2 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
दूसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। कप्तान सूर्यकुमार ने पहले मैच में अपना खोया हुआ फॉर्म प्राप्त किया था। उनके बल्ले से 39 रन निकले थे। एक बार फिर वह अच्छी पारी खेलना चाहेंगे। अभिषेक शर्मा से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। भारत की संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
संयोजन
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम
ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। टीम के कप्तान मार्श कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं, ट्रेविस हेड भी दूसरे मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेलना चाहेंगे। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड से भी काफी उम्मीदें होंगी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू क्यूनेमैन और जोश हेजलवुड।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारत के लिए अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 49.7 की औसत से 497 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 मैचों में 47.4 की औसत से 237 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह वरुण चक्रवर्ती ने 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्श ने पिछले 10 मैचों में 46 की औसत से 322 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में हेजलवुड ने 6 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।