ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड

टी-20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी

टी-20 में दोनों के बीच 33 मैच खेले गए, जिसमें से 20 में भारत और 11 में कंगारू टीम को जीत मिली है। 2 मैच में नतीजा नहीं निकला है। भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में 13 मुकाबलों में 7 में भारत और 4 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 5 मैचों में 3 में भारत और 2 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली।