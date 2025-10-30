महिला वनडे विश्व कप 2025: दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 339 का लक्ष्य 

वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 338 रन बनाए। कंगारू टीम से फीबी लिचफील्ड ने शतकीय पारी (119) खेली। उनके अलावा एलिस पेरी ने 77 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। आइए ऑस्ट्रेलिया की पारी पर एक नजर डालते हैं।

लिचफील्ड हीली के जल्दी आउट होने के बाद लिचफील्ड ने जड़ा शतक ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका कप्तान एलिसा हीली (5) के रूप में जल्दी लग गया था। इसके बाद लिचफील्ड ने ऑलराउंडर एलिस पेरी के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 133 गेंदों में 155 रन की शानदार साझेदारी हुई। लिचफील्ड ने 93 गेंदों का सामना किया और 119 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 3 छक्के निकले। इस शतकीय पारी में उनकी स्ट्राइक रेट 127.96 की रही।

जानकारी इस विशेष सूची में शामिल हुई लिचफील्ड लिचफील्ड महिला वनडे विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में शतक लगाने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले हीली (2022 के सेमीफाइनल और फाइनल) और कैरेन रोल्टन (2005 फाइनल) ने यह उपलब्धि हासिल की थी।

पेरी पेरी ने खेली उम्दा पारी पेरी ने 66 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी अर्धशतकीय पारी में पेरी ने 88 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। ये उनके वनडे करियर का 37वां और भारत के खिलाफ 8वां अर्धशतक रहा। क्रिकइंफो के अनुसार पेरी ने विश्व कप में 32 मैच खेले हैं और 49.88 की शानदार औसत से कुल 848 रन बनाए हैं

पारी गार्डनर ने खेली जोरदार पारी मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई एश्ले गार्डनर ने 45 गेंदों का सामना करते हुए 63 रन बनाए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 4 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उनकी पारी का अंत रन आउट के जरिए हुआ। वह 8वें विकेट के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटी। उन्होंने आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरते हुए टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया।