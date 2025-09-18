महिला विश्व कप: इन भारतीय गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अब तक वनडे विश्व कप का खिताब नहीं जीता है और आगामी संस्करण में मेजबानी (संयुक्त रूप से) करते हुए टीम पहली बार विजेता बनने का प्रयास करेगी। इससे पहले 2005 और 2017 में भारतीय टीम फाइनल में हारकर विजेता रही थी। विश्व कप में भारत की ओर से कुछ गेंदबाजों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 झूलन गोस्वामी (43 विकेट) विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम पर दर्ज है। इस पूर्व दिग्गज ने 34 मैचों में 21.74 की औसत के साथ कुल 43 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 4 से भी कम रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था। उनके बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलस्टन (39) ने लिए।

#2 डायना एडुल्जी (31 विकेट) पूर्व भारतीय स्पिनर डायना एडुल्जी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने विश्व कप में 22 मैचों में 14.51 की औसत और 2.02 की इकॉनमी रेट के साथ 31 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ 12 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था। उन्होंने अपना आखिरी विश्व कप संस्करण 1993 में खेला था। अपने वनडे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने कुल 34 मैच खेले थे, जिसमें 16.84 की औसत से 46 विकेट लिए थे।

#3 पूर्णिमा राव (30 विकेट) पूर्व भारतीय स्पिनर पूर्णिमा राव इस सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। विश्व कप में उन्होंने 19 मैच खेले थे, जिसमें 12.83 की औसत और 2.86 की इकॉनमी रेट के साथ 30 विकेट लिए थे। इस बीच वह 1 भी पारी में 5 विकेट नहीं ले सके थे। अपने वनडे करियर में इस पूर्व ऑफ स्पिनर ने 33 मैचों में 16.88 की औसत और 3.25 की इकॉनमी रेट से 50 विकेट लिए थे।