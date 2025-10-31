महिला विश्व कप: भारत की ओर से तीसरे विकेट के लिए की गईं सबसे बड़ी साझेदारियां

#1 हरमनप्रीत और जेमिमा - 167 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025 जेमिमा और हरमनप्रीत की जोड़ी ने उपरोक्त मैच में 167 रनों की विशाल साझेदारी की, जो अब महिला वनडे विश्व कप के नॉकआउट मैचों (किसी भी विकेट के लिए) में भारत की सबसे बड़ी साझेदारी है। यह टूर्नामेंट में भारत के लिए तीसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी है। दोनों ने 59/2 के स्कोर पर बाद यह साझेदारी की। ​​हरमनप्रीत ने 88 गेंदों में 89 रन बनाए, जबकि जेमिमा 134 गेंदों में 127 रन बनाकर नाबाद रहीं।

#2 अंजुम चोपड़ा और चंद्रकांता कौल - 151 बनाम श्रीलंका, 2000 सूची में 150+ रनों की साझेदारी करने वाली एकमात्र अन्य जोड़ी अंजुम चोपड़ा और चंद्रकांता कौल की है। वनडे विश्व कप 2000 में श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 51/2 हो गया था। उसके बाद कौल और चोपड़ा ने 151 रन की साझेदारी कर स्कोर को 230/4 तक पहुंचाने में मदद की। चोपड़ा ने 104 गेंदों में नाबाद 68 रन और कौल ने 82 गेंदों में 80 रन बनाए। भारत ने मैच 141 ​​रनों से जीता।