महिला विश्व कप: भारत की ओर से तीसरे विकेट के लिए की गईं सबसे बड़ी साझेदारियां

हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की 167 रन की मैच विजयी साझेदारी (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

लेखन भारत शर्मा
Oct 31, 2025
02:31 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया है। यह जीत जेमिमा रोड्रिगेज (127*) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (89) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मिली, जिनकी अगुवाई में भारत ने 339 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इस मौके पर हम महिला विश्व कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी तीसरे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारियों पर नजर डालते हैं।

#1

हरमनप्रीत और जेमिमा - 167 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025

जेमिमा और हरमनप्रीत की जोड़ी ने उपरोक्त मैच में 167 रनों की विशाल साझेदारी की, जो अब महिला वनडे विश्व कप के नॉकआउट मैचों (किसी भी विकेट के लिए) में भारत की सबसे बड़ी साझेदारी है। यह टूर्नामेंट में भारत के लिए तीसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी है। दोनों ने 59/2 के स्कोर पर बाद यह साझेदारी की। ​​हरमनप्रीत ने 88 गेंदों में 89 रन बनाए, जबकि जेमिमा 134 गेंदों में 127 रन बनाकर नाबाद रहीं।

#2

अंजुम चोपड़ा और चंद्रकांता कौल - 151 बनाम श्रीलंका, 2000

सूची में 150+ रनों की साझेदारी करने वाली एकमात्र अन्य जोड़ी अंजुम चोपड़ा और चंद्रकांता कौल की है। वनडे विश्व कप 2000 में श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 51/2 हो गया था। उसके बाद कौल और चोपड़ा ने 151 रन की साझेदारी कर स्कोर को 230/4 तक पहुंचाने में मदद की। चोपड़ा ने 104 गेंदों में नाबाद 68 रन और कौल ने 82 गेंदों में 80 रन बनाए। भारत ने मैच 141 ​​रनों से जीता।

#3

हरमनप्रीत और मिताली राज - 132 बनाम न्यूजीलैंड, 2017

सूची में तीसरे नंबर पर हरमनप्रीत और मिताली राज की जोड़ी है। दोनों ने विश्व कप 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद 132 रनों की अहम साझेदारी की थी। हरमनप्रीत 90 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गईं, जबकि मिताली ने 123 गेंदों पर 109 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। इससे भारत ने 265/7 का स्कोर बनाया और बाद में 186 रनों से विशाल जीत हासिल की।