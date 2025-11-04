महिला विश्व कप 2025: 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' का ऐलान, इन भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने महिला विश्व कप 2025 के लिए 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' की घोषणा कर दी है। इस टीम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 3 खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी स्मृति मंधाना , जेमिमा रोड्रिगेज और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा हैं। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट को इस स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की 3 खिलाड़ियों को भी इस टीम में जगह मिली है।

जानकारी ICC की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' पर एक नजर ऐसी है ICC की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट': स्मृति मंधाना, लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, मरिजान कप्प, एश्ले गार्डनर, दीप्ति शर्मा, एनेबेल सदरलैंड, नादिन डी क्लार्क, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), अलाना किंग, सोफी एक्लेस्टोन और नैट सिवर-ब्रंट (12वीं खिलाड़ी)।

शानदार कमाल का रहा वोल्वार्ड्ट और मंधाना का प्रदर्शन 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' की कप्तान वोल्वार्ड्ट का प्रदर्शन महिला विश्व कप 2025 में शानदार रहा। उन्होंने 71.37 की उम्दा औसत के साथ 571 रन बनाए और एक ही संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। भारत की मंधाना ने भी पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी की और 54.25 की औसत से 434 रन बनाकर टूर्नामेंट की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले।

प्रभावशाली जेमिमा और दीप्ति का प्रदर्श रहा प्रभावशाली भारत की ओर से शामिल खिलाड़ियों में जेमिमा और दीप्ति का प्रदर्शन भी प्रभावशाली रहा। जेमिमा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 127 रन की पारी खेली और पूरे टूर्नामेंट में 58.40 की औसत से 292 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहा। वहीं, दीप्ति ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने टूर्नामेंट में 215 रन बनाए और 22 विकेट भी अपने नाम किए। फाइनल मैच में इस खिलाड़ी ने अर्धशतक के साथ 5 विकेट भी लिए।

मौका पाकिस्तान की इस खिलाड़ी को मिला मौका ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 82 की औसत से 328 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल रहे। इसके साथ ही 7 विकेट भी हासिल किए। एनेबेल सदरलैंड 17 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल गेंदबाज रहीं, उनकी औसत 15.82 की रही। पाकिस्तान की विकेटकीपर सिदरा नवाज ने टीम के जल्दी बाहर होने के बावजूद टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार किए। स्टंपिंग-कैच मिलाकर (4 कैच, 4 स्टंपिंग) उन्होंने कुल 8 शिकार किए।