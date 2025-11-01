महिला विश्व कप 2025, फाइनल: स्मृति मंधाना का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

आंकड़े दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 वनडे मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 51.61 की उम्दा औसत के साथ 929 रन निकले हैं। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की चार्लोट एडवर्ड्स (1,318 रन) और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की चमारी अट्टापट्टू (944 रन) ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनसे ज्यादा रन बनाए हैं। मंधाना के बल्ले से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 136 रन रहा है।

औसत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी सबसे बेहतरीन औसत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंधाना की औसत 51.61 की है जो कम से कम 500 रन बनाने वाली बल्लेबाजों में इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट (57.92) के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ है। मंधाना के पास ब्यूमोंट की बराबरी करने का मौका है, जिनके नाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 4 शतक हैं। मंधाना ने इस टीम के खिलाफ एक बार शून्य पर आउट हुई हैं। घरेलू सरजमीं पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 49.81 की औसत से 548 रन बनाए हैं।

फॉर्म कमाल की फॉर्म में हैं मंधाना इस टूर्नामेंट में मंधाना ने एक नया इतिहास रचा, वह 1 कैलेंडर वर्ष में 1,000 वनडे रन पूरे करने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनीं। उन्होंने इस साल 22 मैचों में 62.71 की शानदार औसत से 1,317 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। मौजूदा विश्व कप में मंधाना 389 रन बनाकर 55.57 की औसत से दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। वह दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वूलवार्ट (470 रन, औसत 67.14) से पीछे हैं।