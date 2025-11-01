टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

टेस्ट क्रिकेट में भारत हमेशा से दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है, लेकिन कई दिग्गज बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर शानदार प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों ने अपनी धैर्य और तकनीक के दम पर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती दी और रनों की झड़ी लगा दी। आइए जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

#1 जो रूट (3,383 रन) सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट हैं। उन्होंने साल 2012 में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 35 टेस्ट मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेले हैं और इसकी 64 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 59.35 की औसत से 3,383 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 13 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 218 रन रहा है।

#2 रिकी पोंटिग (2,555 रन) सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिग हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 1996 में खेला था। आखिरी बार वह 2012 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 29 मैचों की 51 पारियों में 54.36 की औसत से 2,555 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 शतक और 12 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 257 रन रहा था।

#3 एलिस्टेयर कुक (2,431 रन) एलिस्टेयर कुक इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के इस पूर्व बल्लेबाज को भी भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना बेहद पसंद था। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2018 में खेलते हुए नजर आए थे। कुक ने 30 मैचों की 54 पारियों में 47.66 की औसत से 2,431 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 शतक और 9 अर्धशतक निकले थे। कुक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 294 रन था।