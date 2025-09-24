महिला वनडे विश्व कप में बने सबसे छोटे स्कोर, 27 रन पर ऑलआउट हुई थी टीम

महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में कई रोमांचक और यादगार मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ टीमों के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक भी साबित हुआ है। खासकर तब जब टीमें बेहद कम स्कोर पर सिमट गईं और विपक्षी टीम ने आसानी से जीत दर्ज की। ऐसे मैचों ने यह साबित किया है कि बड़े टूर्नामेंटों में दबाव और हालात का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ता है। आइए इस टूर्नामेंट के सबसे छोटे स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1 पाकिस्तान (27 रन) इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम है। वह साल 1997 के वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 27 रन पर ऑलआउट हो गईं थीं। टीम केवल 13.4 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। ओलिविया मैग्नो और जोडी डैनेट ने 3-3 विकेट अपने नाम किए थे। पाकिस्तान का केवल एक बल्लेबाज दहाईं का आंकड़ा छू पाया था।

#2 नीदरलैंड (29 रन) नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम इस सूची में दूसरे स्थान पर है। साल 1988 के विश्व कप में पूरी टीम सिर्फ 29 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इस टीम को भी ऑस्ट्रेलिया ने ही ऑलआउट किया था। पर्थ में खेले गए उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284/1 का स्कोर बनाया था। लिंडसे रीलर (143), रूथ बकस्टीन (100) ने उस मुकाबले में शतक लगाया था। जवाब में नीदरलैंड मुकाबला 255 रनों से हार गई थी।

#3 भारत (37 रन) तीसरे स्थान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम है। साल 1982 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पूरी भारतीय टीम सिर्फ 37 रन पर ऑलआउट हो गई थी। टीम ने 35 ओवर बल्लेबाजी की थी। हैरानी की बात ये है कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने भी सिर्फ 80 रन बनाए थे। कीवी टीम ने उस मुकाबले को 43 रन से अपने नाम किया था। ये मुकाबला 60 ओवरों का खेला गया था।