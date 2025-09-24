रविचंद्रन अश्विन BBL में इस टीम के लिए खेलते हुए आएंगे नजर, जल्द होगा करार 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले चुके हैं। अब अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में खेलते हुए नजर आएंगे। सिडनी थंडर अश्विन के साथ करार करने के लिए तैयार हो गई है। अश्विन इस लीग के अलावा इंटरनेशनल लीग टी-20 (ILT20) में भी खेल सकते हैं। उन्होंने ILT20 नीलामी के लिए पंजीकरण भी करा लिया है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

मामला टीम से जोड़ने के बेहद करीब है सिडनी थंडर सिडनी थंडर की टीम BBL अश्विन को टीम से जोड़ने की पूरी तरह से तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, अश्विन के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही सौदा पक्का हो सकता है। टीम प्रबंधन चाहता है कि अश्विन इस संस्करण के मैचों में हिस्सा लें। अगर यह करार हो जाता है तो यह BBL में अश्विन की मौजूदगी को लेकर बड़ा आकर्षण होगा और टीम को भी मजबूती मिलेगी।

संन्यास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ने की अश्विन से बातचीत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भारतीय अनुबंधित खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अश्विन ने IPL और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिससे उनके लिए BBL में खेलने का रास्ता खुल गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख टॉड ग्रीनबर्ग ने अश्विन से ऑस्ट्रेलिया में खेलने की संभावना पर बातचीत की है। माना जा रहा है कि समझौता आखिरी पड़ाव में है। इसे भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है।

BBL क्या BBL का पूरा संंस्करण खेल पाएंगे अश्विन? रिपोर्ट के अनुसार, अश्विन के लिए दोनों लीगों में पूरा समय देना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दोनों लीगों के कार्यक्रम आपस में टकरा रहे हैं। ILT20 2 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक खेली जाएगी, जबकि BBL का आयोजन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होगा। मौजूदा स्थिति के अनुसार, अश्विन ILT20 से शुरुआत करेंगे और फिर BBL के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। हालांकि, कार्यक्रम के आपस में टकराने के कारण BBL में इस साल उनकी उपलब्धता सीमित रहेगी।